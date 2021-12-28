طارق شوقي: تطوير التعليم يبدأ من أولى إبتدائي.. ونعتمد على فلسفة جديدة

ليس قاصرا على الصف الرابع

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الإجتماع الذي تم اليوم بمجلس النواب، ليس محاكمة ولكنه كان نقاش مثمر، مؤكدا أن النواب بمثابة نبض الناس ويؤدون دورهم.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن هناك التباس في فهم كثير من الأمور لدى أعضاء مجلس النواب، لذا عرضنا الحضور مرة كل شهر لمناقشة قضايا التعليم.

وتابع طارق شوقي، أن تطوير التعليم ليس قاصرا فقط على الصف الرابع الإبتدائي، ولكنه يبدأ من السنة الأولى من المرحلة الإبتدائية.

المناهج الجديدة تعتمد على التفكير

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن المناهج الجديدة تعتمد على التفكير والفهم، مؤكدا أن فلسفة التعليم الجديد تتركز على قياس مستويات لوائح التعليم.