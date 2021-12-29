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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

الوزراء: مصر تتقدم
الوزراء: مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

تُولي الحكومة المصرية تحسين خدمات الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا؛ حيث بدأت في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، بجانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحي في مبادرة حياة كريمة الرئاسية، تلك الجهود ساعدت في تحسن أداء مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة.


وفي هذا الصدد، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدم مصر في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة والذي يتتبع أداء الدول في تقديم الخدمات الصحية منذ عام 2000 وحتى 2019، والصادر عن منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، في ديسمبر 2021.


حيث حققت مصر في مؤشر التأمين الصحي الشامل 70 نقطة في عام 2019، مقارنة بـ 65 نقطة عام 2017، و62 نقطة عام 2015، و59 نقطة عام 2010، و46 نقطة عام 2005، و42 نقطة عام 2000.


وبالنسبة للمؤشرات الفرعية ذات الصلة، فقد حصلت مصر على 58 نقطة في مؤشر الأمراض غير المعدية، و77 نقطة في مؤشر أداء الخدمات الصحية، و65 نقطة في مؤشر الأمراض المعدية، و80 نقطة في مؤشر الصحة عند الولادة وصحة الطفولة.


يشار إلى أن التقييم يعتمد على مؤشر رقم 3.8.1 (غاية تحقيق التغطية الصحية الشاملة) ضمن مؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مبنياً على 14 معياراً مقسمة إلى 4 أنواع من الخدمات الصحية الأساسية (الصحة عند الولادة وصحة الطفولة، الأمراض المعدية، الأمراض غير المعدية، أداء الخدمات الصحية)، وتتراوح قيم المؤشر بين 0 (الأسوأ)- 100 (الأفضل).

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