السودان.. ارتفاع عدد قتلى انهيار منجم الذهب في كردفان



أعلنت السلطات المحلية في السودان، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى انهيار منجم الذهب في كردفان ارتفع إلى أكثر من 40 شخصا، مشيرة إلى أن البحث جار عن أحياء؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان مسؤولون سودانيون قد أعلنوا بالأمس مقتل أكثر من ثلاثين من عمال المناجم في انهيار منجم بدائي للذهب، فيما لا يزال ثمانية أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

ووقع الانهيار قرب بلدة النهود في ولاية غرب كردفان، جنوب غربي العاصمة الخرطوم.

وقال رئيس شركة الموارد المعدنية التي تديرها الدولة في غرب كردفان، خالد الدهوة، لوكالة فرانس برس: "قتل 31 عاملا بسبب انهيار منجم بدائي"، مضيفا أن شخصا نجا وثمانية آخرين في عداد المفقودين.

وقال مسؤول آخر في الشركة إن أربعة من عمال المناجم قتلوا في المنجم ذاته، في يناير الماضي.

وأضاف: "السلطات في ذلك الوقت أغلقت المنجم وفرضت الأمن، لكنهم غادروا المنجم قبل شهرين".