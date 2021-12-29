خبراء عن حظوظ الأهلي والزمالك: قادرون على التأهل إلى دور الثمانية بأبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا عن مواجهات قوية لنادى الأهلى والزمالك أمام كبار القارة السمراء.

خبراء الكرة أكدوا أن قطبي الكرة المصرية قادرين على التأهل إلى دور الثمانية والمنافسة على اللقب القاري.

وطالب خبراء الكرة الاهلي والزمالك بضرورة احترام المنافسين وخوض المباريات واعتبارها حياة أو موت.

فى البداية علق أحمد نخلة نجم الأهلى السابق على حظوظ النادى الأهلى والزمالك فى دور المجموعات وقال: مجموعة قطبي الكرة المصرية جيدة للغاية فى دور المجموعات والاهلي وصنداونز الجنوب افريقي سوف يحجزان بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكرة السودانية بشكل عام فى بطولة كأس العرب الأخيرة كان قوام المنتخب السوداني من فريقى المريخ والهلال.

لفت إلى أن لاعبيفريقا الهلال والمريخ السوداني ظهروا بقميص منتخب صقور الجديان بشكل ضعيف جدا فى بطولة كأس العرب مشيرا الى ان النادى الأهلى ينافس فريق صنداونز على صدارة المجموعة الأولى موضحا أن شخصية وتاريخ النادى الأهلى لابد أن يحصل على صدارة المجموعة الأولى.

وقال ايضا: يتعين على لاعبى النادى الأهلى خوض مباراة صنداونز الجنوب افريقي بقوة واعتبارها حياة أو موت وأنه على لاعبى النادى الأهلى احترام فريقي الهلال والمريخ السوداني خلال منافسات المجموعة الأولى.

وعن مواجهات نادي الزمالك قال: مجموعة الفارس الأبيض تضم فريق الوداد البيضاوي المغربي المنافس الوحيد على صدارة المجموعة الرابعة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وفريق الزمالك يضم بين صفوفه عناصر جيدة ويمتلكون خبرات كبيرة وشخصية وجماهيرية عريضة.

واختتم حديثه قائلا: فريقان من انجولا لن يستطيع كل منهما الوقوف أمام الزمالك والوداد البيضاوي مشيرا إلى أن الثنائى الاخير سوف يتأهلان إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

من جانبه سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي الضوء على حظوظ الفرق العربية فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وقال: تخوض أندية القارة السمراء في ظروف استثنائية ولاعبو الترجي والأهلي والزمالك والوداد والرجاء مثلا سيكونون بين مطرقة المشاركة مع المنتخب وسندان المشاركة مع النادي. فهذه الاندية التي تعتبر الممول الرئيسي لمنتخباتها والمرشحة كالعادة للتنافس على الألقاب المحلية والإقليمية سيعاني لاعبوها من كثرة الاستحقاقات سواء مع المنتخب في كاس العرب وكان الكاميرون.

وقال ايضا: قراءة أولية لمجموعات الشمبيونز ليغ فان الأهلي المصري سيكون في طريق مفتوح للتأهل للدور الثاني عن المجموعة الأولى خاصة وانه من المنتظر ان تلعب الفرق السودانية المريخ والهلال مبارياتها خارج السودان بعد قرار استبعاد ملاعبها لعدم استيفاء الشروط بعد انتهاء المهلة الممنوحة لكل الفرق يوم 20 ديسمبر.

أوضح أنه في المجموعة الرابعة التنافس سيكون مصريا مغربيا بين الزمالك والوداد ليبقيا أبرز المرشحين عن المجموعة الرابعة للتاهل للدور الربع النهائي وفي مسابقة الكونفدرالية سيكون التنافس بين القوى التقليدية مثل بيراميدز المصري وأورلاندو بيراتس الجنوب افريقي ومازيمبي الكونغولي ونهضة بركان المغربي هذا وتعتبر اندية مثل النادي الصفاقسي والمصري المصري وسيمبا التنزاني قادرة على احداث المفاجئة.

فيما أكد مكرم الحزقي المحلل التونسي انه لا يتوقع حدوث مفاجٱت للأندية العربية المشاركة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وقال : الأندية التقليدية مرورها منتظر والغير عادي هي أن لا تتاهل الى دور الثمانية.

وعن المجموعة الأولى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التى ضمت الأهلي وصنداونز. والمريخ الهلال السوداني قال:

تأهل منتظر ومتوقع للأهلي وصنداونز لعدة اعتبارات ابرزها

الخبرة والتجربة والحانب الفني كذلك دور في مرور ممثل مصر وجنوب إفريقيا وآخر السنوات الأندية السودانية لم تستطع تحقيق اي نتائج تذكر لا في دوري الابطال ولا في كأس الأتحاد الإفريقى.

وعن المجموعة الرابعة التي يتواجد بها فريقا الوداد والزمالك قال: مرورهم الي الدور القادم متوقع ومنتظر لاسيما وانهم يتفوقون كثيرا على ممثلى أنجولا ولن يستطيعا الوقوف امام أندية تفوقهم على جميع المستويات.

وعن مجموعة الترجي والنجم الساحلي قال: حظوظ الفريقين وافرة في التأهل لكن الحذر مطلوب وواجب من فريق بلوزداد الجزائري الذي تطور آخر المواسم محليا وقاريا والموسم الماضى احرج الترجي كثيرا في ربع نهائي في ملعب رادس لافتا إلى ان ممثل بوتسوانا اطاح بفريق مازيمبي صاحب ال 5 دوري أبطال إفريقيا ولكن صعب جدا يقدر ينافس فرق تفوقهم خبرة بمثل هذه الأدوار والمسابقة.

بينما اكد البرتغالي جواو موتا المدير الفني للهلال السوداني أن فريقه قادر على تخطي دور المجموعات رغم صعوبة المنافسة في المجموعة الرابعة وقال:

مجموعة الهلال صعبة للغاية لاسيما واتها تضم أندية كبيرة وتاريخية بجانب حامل اللقب، لكنني أعتقد أن الجميع يملك نفس الحظوظ ونفس الفرص وأنا أثق في إمكانيات لاعبي الهلال وأعتقد أننا نستطيع تفجير المفاجأة.

تابع: مواجهة فريق المريخ يغلب عليها الجانب العاطفي بشكل كبير كونها مع المنافس المباشر في السودان ويجب علينا أن نجهز للقاء ونعمل على التحكم في اللعب والنادى الأهلي فريق كبير وله باع كبير في البطولات الأفريقية، فهو حامل لقب آخر نسختين والجميع يعرف الأهل ولديه طموح مع الهلال للفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن من الصعب أن تصبح البطل دون عناء وعمل شاق وجاد مع وقت من أجل التطوير بجانب مستوى كبير من اللاعبين.