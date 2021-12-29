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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد نخلة: الأهلي وصن داونز والزمالك والوداد فى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

علق أحمد نخلة، نجم النادى الأهلى السابق، على حظوظ النادى الأهلى والزمالك فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال أحمد نخلة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “مجموعة قطبي الكرة المصرية جيدة للغاية فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف أحمد نخلة: “الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي سوف يحجزان بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا”.

وتابع: “الكرة السودانية بشكل عام ظهرت فى بطولة كأس العرب الأخيرة، كان قوام المنتخب السوداني من فريقى المريخ والهلال”.

ولفت إلى أن لاعبي فريقي الهلال والمريخ السوداني ظهروا بقميص منتخب صقور الجديان بشكل ضعيف جدا فى بطولة كأس العرب.

وأشار إلى أن النادى الأهلى ينافس فريق صنداونز على صدارة المجموعة الأولى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أن شخصية وتاريخ النادى الأهلى لا بد أن يحصل على صدارة المجموعة الأولى.

وقال أيضا: “يتعين على لاعبى النادى الأهلى خوض مباراة صنداونز الجنوب أفريقي بقوة واعتبارها حياة أو موتا”.

وأضاف أنه على لاعبى النادى الأهلى احترام فريقي الهلال والمريخ السوداني خلال منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

وعن مواجهات نادي الزمالك قال: “مجموعة الفارس الأبيض تضم فريق الوداد البيضاوي المغربي المنافس الوحيد على صدارة المجموعة الرابعة فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا”.

وتابع أحمد نخلة: “فريق الزمالك يضم بين صفوفه عناصر جيدة ويمتلكون خبرات كبيرة وشخصية وجماهيرية عريضة”.

واختتم حديثه قائلا: “فريقان من أنجولا لن يستطيع كل منهما الوقوف أمام الزمالك والوداد البيضاوي”، مشيرا إلى أن الثنائى الأخير سوف يتأهلان إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

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