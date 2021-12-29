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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ملخص العمارة المصرية القديمة".. كتاب جديد للباحث محمد رضا في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يشارك الباحث الأثري  المتخصص في العمارة المصرية محمد رضا مصطفي في الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتاب جديد بعنوان "ملخص العمارة المصرية القديمة".

 

وأكد الباحث الأثري أن كتابه يكشف عن عبقرية القدماء المصريين في العمارة بمختلف أنواعها ( الجنائزية - المدنية - الدينية - العسكرية)، موضحا أن علم العمارة الجنائزية سيكون له القدر الأكبر والأكثر تفصيلا في الكتاب وذلك لتميز مصر القديمة الكبير جدا في  تصميم المقابر وطرق الدفن من عصور ما قبل التاريخ حتي نهاية التاريخ المصري القديم وهذا ما يراه المصريين حاليا في مقابر ملوك ومقابر أشراف ومقابر أفراد.

 

لن يستكفي الكتاب – وفقا محمد رضا مصطفى- بشرح طراز واحد في كل عصر بل بمختلف الطرازات المعمارية كما سيتحدث عن المهالك الهندسية الموجودة في مقابر الأشراف وطريقه تجنبها كما سيشرح بالتفصيل الطرازات الشاذة الموجودة  كالسراديب. 

 

وأضح الباحث الأثري، أن المهندسين القدماء وصلوا لمرحلة مستحيل أن يصل إليها أحد في فن العمارة وتوصلوا لأسرار لا تقدر بثمن بدليل أن مجدهم ما زال يحلق في السماء حتي الآن مشيرا إلى أنه سيتكلم في آخر الكتاب عن أساليب الحفائر القديمة والحديثة والاساليب الخاطئة المتداولة في الحفائر وفن التنقيب كما سيشرح  في كتابه طريقة التفريق بين الأثر الأصلي والمقلد.

الباحث الأثري المتخصص في العمارة المصرية محمد رضا مصطفي معرض القاهرة الدولي للكتاب ملخص العمارة المصرية القديمة علم العمارة الجنائزية

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