كيف ترفع مناعة طفلك بشكل طبيعي؟ تفاصيل

المناعة هي قدرة الجسم الطبيعية على مكافحة العدوى والأمراض يحصل الجسم على هذه القدرة من شبكة معقدة من الأعضاء والخلايا والبروتينات تسمى الجهاز المناعي ، والتي تستشعر وتهاجم مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات نظرًا لاستمرار تطور المناعة والنضج أثناء الطفولة، فإن معرفة طرق تعزيز مناعة الطفل يمكن أن يساعد الأطفال على البقاء بصحة جيدة. ومع ذلك، تذكر أنه لا يوجد طعام أو مكمل معين يمكن أن يزيد المناعة. بدلاً من ذلك ، يجب أن يتبع الطفل العديد من عادات نمط الحياة الصحية لضمان أداء نظام المناعة القوي.

كشف موقع هيلثي عن أفضل الطرق المختلفة لتعزيز مناعة الطفل.

طرق لتعزيز مناعة الطفل



لا يحدث بناء المناعة في يوم واحد. بدلاً من ذلك ، إنها عملية تقدمية تحدث عندما يتبع طفلك ممارسات نمط الحياة الصحية بانتظام. فيما يلي قائمة بتلك الممارسات التي يجب أن تحفز طفلك على تبنيها



1. تناول نظام غذائي متوازن وصحي



يحتاج الأطفال إلى تناول ثلاث وجبات رئيسية وما لا يقل عن وجبة أو وجبتين خفيفتين كل يوم يجب أن تحتوي هذه الوجبات والوجبات الخفيفة على أطعمة متنوعة من مجموعات غذائية مختلفة ، مثل:

الفواكه الموسمية الطازجة وخاصة الحمضيات الغنية بالألياف وفيتامين سي

الخضروات الموسمية الطازجة مثل الخضار الورقية الخضراء

الحبوب الكاملة والبقول والبقوليات

المكسرات والبذور والفواكه المجففة

اللحوم الخالية من الدهون والألبان قليلة الدسم وفقا للخبراء، وتناول الأطعمة من المجموعات الغذائية المختلفة توفر للطفل مع المواد الغذائية، مثل البروتين ، فيتامين A ، C، D، الزنك، والسيلينيوم، والتي تعتبر حيوية لنمو وظيفة الخلايا المناعية إلى جانب ذلك ، فهو يساعد في الحفاظ على السمنة وسوء التغذية في مأزق وهما عاملان معروفان لخفض المناعة.

2. تجنب الأطعمة المصنعة للغاية



تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من السكر المكرر والصوديوم والكربوهيدرات المكررة وبعض الإضافات التي يمكن أن تزعج البكتيريا المعوية الصحية ، مما يتسبب في التهاب الأمعاء المزمن الذي يثبط المناعة إلى جانب ذلك ، فإن تناول الأطعمة فائقة النقاء يقلل من تناول الطعام الصحي ، مما يؤثر أيضًا على أداء الجهاز المناعي القوي.

3. ابق نشيطا طوال اليوم



ينصح الخبراء الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا بممارسة 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى القوي كل يوم وفقًا لمستشفى تكساس للأطفال ، " توجد بعض الأدلة على أن التمارين يمكن أن تعزز وظيفة المناعة لدى الأطفال ."

السبب الدقيق لكيفية تعديل التمارين الرياضية للمناعة غير واضح ، لكن بعض النظريات المعقولة هي التالية:

قد تساعد التمارين الرياضية في طرد مسببات الأمراض من الشعب الهوائية ، مما يقلل من خطر الإصابة بعدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

تسبب التمارين الرياضية تغيرات في الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء (WBC) ، مما يجعلها تنتشر بسرعة في الجهاز للكشف عن الأمراض في الوقت المناسب.

تسبب التمارين الرياضية ارتفاعًا طفيفًا في درجة حرارة الجسم ، مما قد يمنع نمو البكتيريا ويساعد الجسم على محاربة الالتهابات البكتيرية بشكل أفضل.

يمنع التمرين إنتاج هرمون التوتر ، وهو عامل معروف يعيق الأداء السليم لجهاز المناعة.

التمرين مفيد للأطفال ، لكن تأكد من أن طفلك لا يبالغ فيه. إنه أمر حيوي لأن التمرين الزائد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى ، مثل الجفاف والتوتر الذي يضعف المناعة.

4. ضمان النوم السليم



يجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات وستة و 12 عامًا على 10 إلى 13 ساعة ومن 9 إلى 12 ساعة على التوالي النوم لعدد كاف من الساعات مهم للدماغ والجسم للاسترخاء وتجديد شبابهم. لضمان حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم ، شجعه على ممارسة عادات النوم الصحية . يمكن أن تساعد مراقبة هذه العادات طفلك على النوم لساعات كافية والحصول على نوعية نوم جيدة. تذكر أن النوم دون إزعاج (جودة النوم) له نفس الأهمية بالنسبة لعدد الساعات التي يجب أن ينام فيها الطفل.

5. تعلم إدارة الإجهاد



يشعر الأطفال بالتوتر أيضًا. تظهر الأبحاث أن التوتر المزمن والقلق والاكتئاب يمكن أن يثبط الاستجابة المناعية ( 10 ). لذلك، تشجيع طفلك على الانغماس في أنشطة إزالة مشددا، مثل التأمل و تمارين التنفس العميقة ، لإدارة الإجهاد. ساعدهم أيضًا على تعلم مهارات بناءة في التعامل مع الضغوط ، مثل كتابة مفكرة أو التحدث إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة للتنفيس عن المشاعر المجهدة.

6. تجنب التدخين السلبي



يعتبر التدخين السلبي خطراً على الصحة مثله مثل التدخين النشط. وفقًا لمصدر NCBI ، يمكن أن يؤثر التعرض المزمن للدخان السلبي على الخلايا التائية ، مما يؤثر على الآليات البيولوجية المختلفة ، مثل تنظيم الجينات ، وإنتاج السيتوكين ، وتخليق الغلوبولين المناعي E (IgE) . قد تزيد هذه التعديلات في الجهاز المناعي من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي .

7. اتبع النظافة الشخصية المناسبة



يعد غسل اليدين قبل وبعد الأكل والاستحمام يوميًا وتقليم الأظافر وتغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس من الاحتياطات البسيطة التي يجب على الأطفال اتباعها للوقاية من الأمراض المعدية. يعد ارتداء قناع في الأماكن العامة والحفاظ على نظافة الفم عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا من العادات الإضافية الأخرى التي يجب على الأطفال اتباعها للبقاء في أمان.

8. اتبع جدول التحصين



يحتاج الأطفال إلى التطعيم للبقاء محميًا من الأمراض ، مثل الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والجدري المائي والأنفلونزا ، على سبيل المثال لا الحصر. وفقًا للخبراء ، تعمل اللقاحات على تحفيز جهاز المناعة لدى الطفل وإعداد الجسم لمحاربة العوامل الممرضة بشكل أسرع وأكثر كفاءة اتبع جدول تحصين طفلك الذي يمكن أن يساعدك على البقاء على المسار الصحيح.



9. استخدام المكملات الغذائية



إن اتباع عادات نمط الحياة الصحية ، مثل تناول نظام غذائي متوازن وصوت النوم ، كافٍ لمعظم الأطفال الأصحاء للحفاظ على عمل أجهزة المناعة لديهم بكفاءة. ومع ذلك ، ناقش استخدام المكملات الغذائية مع طبيبك إذا كان طفلك من الصعب إرضاءه في الطعام أو يعاني من حالة صحية ، مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) ، مما يؤثر على تناوله للطعام وهضمه وامتصاصه. سيقوم طبيبك بتقييم الحالة الغذائية لطفلك ويوصي بمكمل غذائي ، إذا لزم الأمر ، بجرعة محددة.

10. الامتناع عن تعاطي المضادات الحيوية



قد يبدو إعطاء طفلك مضادًا حيويًا طريقة سهلة للتخلص من العدوى. ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أنه لا تستجيب جميع أنواع العدوى للمضادات الحيوية. الأمر كذلك لأن البكتيريا ليست مسببات الأمراض الوحيدة التي تسبب العدوى. بدلاً من ذلك ، فإن أكثر أنواع العدوى شيوعًا ، مثل نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق ، تسببها الفيروسات (الالتهابات الفيروسية). وبالتالي ، استخدم المضادات الحيوية بحكمة لتجنب مقاومة المضادات الحيوية ، والتي قد تثبط المناعة



تعتبر المناعة القوية مهمة للأطفال للبقاء بصحة جيدة. لذا ، قم بتقوية مناعة طفلك من خلال توجيهه ودعمه لاتباع عادات صحية ، مثل تناول الأطعمة المغذية وممارسة الرياضة والنوم بشكل سليم. إذا كان طفلك يعاني من ضعف المناعة بسبب عدم كفاية المدخول الغذائي أو أي مشاكل صحية ، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور وناقش استخدام المكملات الغذائية.