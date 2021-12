منح دراسية وفرص للسفر .. إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي تتعاون مع العديد من الدول لخدمة راغبي الدراسة بالخارج

التعليم العالي تعلن عن فرص لدراسة الماجستير في جنيف

تقدم وزارة التعليم العالي العديد من فرص للدراسة بالخارج لمختلف المراحل الدراسية وذلك بالتعاون مع عدد من الدول، وفي هذا السياق ننشر لكم أخر ما أعلنته إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمبي من منح يمكن الإطلاع عليها والتقديم.

برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى المعهد الهندى للتكنولوجيا IT Hyderabad

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة الهند بالقاهرة بالإعلان عن الجولة الثانية للقبول بالفصل الدراسى من يناير إلى مايو2022 من برنامج الزمالة لعلماء الأبحاث الدوليين فى التكنولوجيا فى المعهد الهندى للتكنولوجيا حيدر أباد IT Hyderabad لدراسة الدكتوراه .

وأوضحت أن تفاصيل البرنامج:

مدة البرنامج: 4 سنوات.

مبلغ المنحة: 60000 INR شهريًا.

دعم الطوارئ يصل إلى: 100000 سنويًا

وللإطلاع على كافة شروط التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

فرصة للدراسة في النمسا للعام الدراسى2022/2023

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة النمسا بالقاهرة تقديم معلومات عن المنح الدراسية المقدمة من جمهورية النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2022-2023.. وأسماء المنح الدراسية المتاحة للمصريين كالتالى:

- Franz Werfel Fellowship

- Richard Plaschka Fellowship

- Ernst Mach Grant

- Ernst Mach Grant for studying at an Austrian University for applied Sciences

- Ernst Mach Fellow – Up Grant



بينما آخر موعد للتقديم :1/3/2022 ، للاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.



علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

التعليم العالي تعلن عن فرص لدراسة الماجستير في جنيف

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى جنيف بأن هناك فرصا متاحة لدراسة الماجستير فى إطار برنامج Erasmus فى مجال ” علم المعلومات الجغرافيا ورصد الأرض من أجل وضع النماذج والإدارة البينية” والذى سوف يبدأ فى سبتمبر 2022 علمًا بأن باب التقديم مفتوح حتى 14 يناير2022.



وأوضحت أن آخر موعد للتقديم : 14 يناير 2022 ، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.



يأتي ذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

منح من الحكومة السلوفاكية



أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحًا مقدمة للدولة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسى 2021-2022 طبقًا لبروتوكول التعاون فى مجال التعليم والعلوم الموقع بين مصر وسلوفاكيا، لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه ، مدة المنحة تتراوح من شهر الى 10 أشهر.

وأوضحت أن شروط التقديم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

- أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

- ألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من ثلاث سنوات فى أول أكتوبر2021.



بينما أشارت إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل-

- خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.

- أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح لاختبار التويفل الدولى IBT ومحقق 79 درجة أو 6.5 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

- نسخة من شهادة البكالوريوس –

تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة).

- خطاب قبول من احد الجامعات التعليميه بسلوفاكيا.

- نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة سلوفاكيا بعد التقدم على الرابط التالى.

- مع استيفاء كافة المستندات المطلوبه للجانب السلوفاكى.

كما يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات- مدينة نصر- الدور الرابع.ولا يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل.

كما تتحمل البعثات فيما لاتتحمله جهه أخرى باستكمال قيمة المنحه المقدمه من الجانب السلوفاكى طبقاً للبرنامج التنفيذى للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الاداره المركزيه للبعثات ومن تقدم عن غير طريق الاداره لايجوز تمويله من البعثات.