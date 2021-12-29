عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يعلن تفاصيل أزمة عقد شيكابالا مع مسؤولي الزمالك

صدى البلد

كشف ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، عن سبب أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك، عقب تصريحاته بشأن عقده مع النادي.

 

وكتب إبراهيم سعيد ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"أزمة شيكابالا في عقده !!! بعد ظهوره في الفيديو مع أوباما علي انستجرام وكنت متوقع".

 

وفجر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التلاعب فى عقود اللاعبين بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية .

 

وكتب شيكابالا ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا : “طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة، وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا.

 

وأضاف: “منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز”.

 

وتابع: “اتفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، في موقف صادم بالنسبة لي، لست نادمًا على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة”.

 

طارق جبريل يرد على اتهامات شيكابالا 


ورد طارق جبريل، أمين الصندوق السابق بنادي الزمالك،على اتهامات شيكابالا لاعب الفريق الأبيض قائلا : “ وصلت له بعض المعلومات الخاطئة بشأن عقده، بعد البيان الذي أصدره اللاعب ”.

 

وأضاف جبريل : «شيكابالا حد وصل له بعض المعلومات الخاطئة وربما مزقوق للخروج بمثل هذا البيان المغلوط.. شيكابالا وقع على بياض في بداية المفاوضات في حضور اللواء عماد عبد العزيز».

 

وتابع: «لمصلحة من سيتم التلاعب في عقود شيكابالا؟.. تسلمنا نادي الزمالك ووجدنا أن العقود موجودة بالفعل سواء أرقام صحيحة أو خاطئة وفوجئنا بوجود بعض العقود تم الاتفاق عليها بالفعل من بينها عقد شيكابالا ولم نتدخل فيها».

 

واختتم تصريحاته «شيكابالا حد لعب في دماغه ووصل له الموضوع بطريقة خاطئة ليخرج بهذا البيان».

 

وكان محمود عبد الرزاق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتظم في التدريبات الجماعية للزمالك .

إبراهيم سعيد الزمالك شيكابالا عماد عبد العزيز الخروج نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا الكرة المصرية كرة القدم

موضوعات متعلقة

محافظة البحر الأحمر: عودة الكهرباء لحلايب وشلاتين بعد توقف الأمطار

ترشيحاتنا

توقف العمل بالقسم القنصلي لسفارة مصر في بيروت 3 أيام

مصادر بسموحة: وكيل لاعبين وراء شائعة مبادلة كهربا مع حسين فيصل.. تفاصيل

ردود فعل متباينة على لقاء أبو مازن وغانتس بالتزامن مع ذكرى الثورة الفلسطينية

مستشار الرئيس للصحة: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات.. تفاصيل

ثلوج في الإسكندرية مجددا.. الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة الجمعة

مش قادر أصرف عليهم.. ننشر اعترافات قاتل زوجته وأولاده الثلاثة ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

خلاف حاد داخل منتخب مصر بسبب أفشة وشريف ورمضان صبحي

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 ريختر

ضبط شخص بمحطة سكك حديد سوهاج وبحوزته 4 تماثيل أثرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

أمطار غزيرة وبرودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

خانوا الأمانة .. القصة الكاملة لـ أزمة عقود شيكابالا في الزمالك

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

مواجهات نارية تنتظره.. الأهلي يصطدم بصن داونز والمريخ والهلال يتوعدان

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

فيديو

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة.. فيديو

امتلاك القدرة.. كيف استعدت القوات المسلحة المصرية لحماية الجمهورية الجديدة.. فيديو

حصاد 2021.. ماذا قدمت التعاون الدولي خلال رئاسة السيسي؟

البطريق وعودة الضرب.. أسئلة أثارت اندهاش وزير التعليم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ