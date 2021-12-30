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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي

صدى البلد

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الأمارات إلى 108.60 نقطة نهاية نوفمبر 2021، مقابل 105.87 نقطة نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي ليبلغ خلال عام 2.58%، فيما سجل 0.59% في نوفمبر2021، مقارنة مع أكتوبر من العام نفسه، حيث بلغ الرقم القياسي 107.96 نقطة، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأوضح تقرير بيانات التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن المركز أن 10 مجموعات سلعية سجلت تحسنا متبايناً في الإنفاق خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتي نوفمبر 2021 وشملت الأغذية والمشروبات بنسبة 3.65% ، والتبغ بنسب 0.85% ، والملابس والأحذية بنسبة 0.99% ، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.02% ، وخدمات الصحة بنسبة 0.45 % ، وخدمات النقل بنسبة 18% مسجلة أعلى ارتفاع ، والاتصالات 0.09% ، والترويج والثقافة بنسبة 8.15 %، والتعليم 0.29% والمطاعم والفنادق بمسبة 2.01 % ، فيما سجلت مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز انخفاضاً بنسبة 2.99% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.72%.

كما سجل شهر نوفمبر تحسناً في الإنفاق لعشر مجموعات أعلاها خدمات النقل بزيادة 1.95% وتلتها الملابس والأحذية بنسبة 1.38% وأدناها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.02%، فيما لم تشهد مجموعتي خدمات الصحة والتعليم أي تحسن إنفاقي.

دولة الامارات لرقم القياسي لأسعار المستهلك أسعار المستهلك المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الامارات

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