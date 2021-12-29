تقرير: الدولة تنثر بذور التنمية في أرجاء الصعيد للارتقاء بحياة أهالي الجنوب (فيديو)

عرض برنامج أخبار ten، المذاع عبر قناة ten، تقريرا مصورا، مساء اليوم الأربعاء، عن التنمية في محافظات الصعيد، حمل عنوان "الدولة تنثر بذور التنمية في أرجاء الصعيد للارتقاء بحياة أهالي الجنوب".



وأبرز التقرير جهود التنمية في محافظات الصعيد، وحجم الإنفاق الحكومي الضخم في المشروعات القومية الكبرى هناك، والتي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا كبيرا منها خلال أسبوع الصعيد.



وأوضح التقرير، أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 754 مليار جنية بالصعيد بنسبة 69% من إجمالي الاستثمارات البالغة 1.1 تريليون جنيه.

وتابع التقرير، الدولة أنشأت وطورت أكثر من 6600 كيلو متر من الطرق، بالإضافة إلى 365 كوبري ونفقا بتكلفة 50 مليار جنيه، وبلغت قيمة الاستثمارات في منظومة السكك الحديدية في الصعيد 32 مليار جنيه.



وأكمل التقرير، أنه تم تنفيذ 14 مدينة جديدة تمثل الجيل الرابع للمدن، إلى جانب 188 ألف وحدة سكنية، وإضافة 8.8 ألف ميجا واط من الطاقة الكهربائية، بتكلفة تجاوزت 100 مليار جنيه، وتم إنشاء 10 مجمعات صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.

وعاش الصعيد سنوات طوالا من التجاهل والإهمال وغابت عنه عين الدولة، ولم تتح له أية فرص للتنمية بما يكفل لأهله حياة كريمة ويساهم في الارتقاء بأحوالهم المعيشية ويعينهم على متطلبات حياتهم ويكون عاملا مساعدا في وقف الزحف من الريف إلى الحضر واستغلال ما ينعم به الصعيد من ثروات تكمن في البشر قبل الحجر.

وجه جديد مشرق وسنوات من العمل الذي لا يتوقف ليل نهار، بدأ مع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر "يونيو 2014"، من أجل انتشال الصعيد من عثرته والارتقاء بأوضاع أهله الذين عانوا لسنوات طوال من الإهمال وغابت عنهم أية فرص للحياة.

وخلال زيارة قام بها الرئيس السيسي إلى قلب الجنوب حيث منبع الخير والنماء وأول شاهد على جريان شريان النيل قرر الرئيس رفع المعاناة عن أهل الصعيد وإظهار الوجه المشرق لـ محافظاته واستغلال ما بها من طاقات بشرية وثروات طبيعية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وكفل بهذه المهمة لكافة أجهزة الدولة ومن بينها هيئة تنمية الصعيد.