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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من إسبانيا بعد تفشي متحور أوميكرون

إسبانيا
إسبانيا

قررت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا داريا، اليوم الأربعاء، قطع فترة العزل للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا إلى سبعة أيام من 10 أيام، وذلك بسبب تفشي متحور أوميكرون في البلاد.

وبحسب "رويترز"، اتبعت السلطات الإسبانية دولًا أخرى مثل الولايات المتحدة، في تطبيق ذلك القرار، حيث يتعين أيضا على العديد من الأشخاص المخالطين لمصابي فيروس كورونا، ولم تظهر عليهم أعراض، عزل أنفسهم 7 أيام بدلا من 10 أيام.

إلي ذلك، سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بـ فيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء حسب ما أعلنته جامعة جونز هوبكنز.

وقالت جامعة جونز هوبكنز إن الولايات المتحدة سجلت 265 ألف إصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

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ووصل متوسط ​​عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 258.312 حالة خلال الأيام السبعة الماضية، وفقًا لإحصاء لرويترز.

وبلغت الذروة السابقة للمتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام رقم 250.141 المسجل في الثامن من يناير من هذا العام.

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