بعد عشرات القبلات على الملأ.. كيف انتهت قصة حب ندى الكامل وأحمد الفيشاوي؟

بعد قصة حب دامت 4 سنوات ، جاء خبر طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل بمثابة مفاجأة لمتابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فكانا الثنائي يخطفان الأنظار خلال الأعوام القليلة الماضية في كل ظهور لهما معا، خاصة على السجادة الحمراء في المهرجانات المختلفة، يظهرا سوياً يلتقطان الصور التي لا تخلو من قبلة رومانسية جريئة أصبحت سمة أساسية في معظم صور أحمد الفيشاوي وندى الكامل.

انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل

أعلنت ندى الكامل انفصالها عن أحمد الفيشاوي اليوم، وذلك من خلال منشور على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرا، وكتبت ندى :" من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا ".

وتابعت ندى الكامل : "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا، لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس...واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة ...ولكن...واحقاقا للحق ...لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت ندى الكامل : "اللهم فرحة لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينة ...وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي".

قصة حب ندى الكامل وأحمد الفيشاوي

تعرف الفنان أحمد الفيشاوي على ندى الكامل التي كانت زوجته السادسة، في إحدى المناسبات الاجتماعية، وقد نشأت بينهما قصة حب استمرت لمدة عدة أشهر حتى فاجأها بطلب يدها للزواج، وقد حدث ذلك الأمر في غضون أشهر معدودة، وقد تمت الخطبة بحضور العائلتين، وقد احتفلت ندي بخطبتها على أحمد في 4 مايو و احتفلا بزفافهما في 16 يونيو.

من هي ندى كامل ؟

ندى الكامل الزوجة السادسة لأحمد الفيشاوي، وهي من مواليد 1990، وتعمل في مجال الأحذية والعقارات ، وعرفت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار صورها مع أحمد الفيشاوي التي اعتبرها الجمهور جريئة بعض الشيئ خاصة وأنه يتعمد تقبيلها في كل مرة يظهرا فيها معاً، كما أن إطلالات ندى الكامل الجريئة كانت سبباً في خطف الأنظار لها مؤخراً .

استطاعت ندى الكامل الفوز أكثر من مرة في دورة الألعاب العربية حيث قد فازت بسبعة ميداليات في دورة الألعاب العربية عام 2011 للأولمبياد، وذلك بعد فوزها ببطولة أفريقيا عام 2012، أما عن الأولمبياد فقد أحرزت 611 نقطة في الدور الترتيبي لتحل في المركز الـ 56، وقد خسرت في دور الـ 64 أمام اللاعبة الروسية بيروفا وذلك بثلاثة نقاط مقابل لا شيء، لتغادر الأولمبياد في المركز الـ33 مكرر والأخير في الترتيب النهائي.