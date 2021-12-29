غزو محتمل لأوكرانيا .. اتصال هاتفي يجمع الرئيسين الأمريكي والروسي غدا

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي روسيا وافقوا على الجلوس لإجراء محادثات أمنية في 10 يناير، وسط توترات بشأن أوكرانيا. حسب "سي إن إن" الأمريكية.

كانت روسيا قد حشدت قوات بالقرب من الحدود الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي قدرتها المخابرات الأمريكية على أنها استعداد لغزو واسع النطاق في أوائل عام 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان يوم السبت إن 10.000 جندي عادوا إلى قواعدهم الدائمة بعد الانتهاء من التدريب بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وحذرت إدارة بايدن روسيا مرارًا وتهدد بفرض عقوبات اقتصادية على غزو محتمل لأوكرانيا، قائلة إن الولايات المتحدة "مستعدة للتصرف إذا وعندما نحتاج إلى ذلك"، بينما تسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى التواصل الدبلوماسي مع روسيا. ناشد الرئيس جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر تهدئة التوترات.