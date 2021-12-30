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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مخزونات الخام الأمريكية في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تهبط لأدنى مستوى

صدى البلد

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط الخام الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ مايو أيار 2020.

 

وأظهرت البيانات أن الإنتاج زاد إلى 11.8 مليون برميل يوميا.

 

ومن ناحية أخرى، أشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبطت إلى 595 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2002.

 

وفي سياق متصل، أظهر تقرير لـ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

 

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر كانون الأول إلى 420 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 3.1 مليون برميل.

 

وزادت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل.

 

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 1.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 222.66 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن ترتفع 500 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.7 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 200 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 515 ألف برميل يوميا إلى 3.83 مليون برميل يوميا.

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