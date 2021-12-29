استعدادا لحالات الطوارئ.. مياه البحيرة تتسلم أسطول معدات حديثة ..صور

تفقد اللواء محمد سعيد نشأت رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره ، عدد من المعدات والسيارات الجديدة في الشركة للمساهمة فى الخدمات الشاقة من أعمال الصرف ورفع مياه الأمطار.

وأضاف رئيس الشركة، خلال تفقده السيارات الجديدة أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروع الشركة، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجالى الصيانة والتشغيل.

وأكد " نشأت "، أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير كافة السبل والإمكانيات التى تؤدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن البحراوى من مياه وصرف وذلك بالتعاون مع جميع الجهات التى من شأنها الاهتمام بمجالات مياه الشرب والصرف الصحى.



كما أكد أن الشركة تملك أسطول معدات حديثة مزود بأحدث الخدمات التكلونجيه لمواجهة أى حالات الطواريء، وأمر رئيس قطاع الورش المركزية بإعادة تأهيل وإصلاح وصيانة المعدات القديمه بورش الشركة



وأضاف ، أن الشركه مستعدة جيدا لأي حالة طوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية وبشكل دورى بجميع فروع الشركة.



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