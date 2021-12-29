إبراهيم عيسى: السيسي أكثر رئيس مصري يتحدث بالأرقام وعلى إلمام بتفاصيل المشروعات.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكثر رئيس مصري يتحدث بالأرقام وتفاصيل المشروعات وعلى درجة من الإلمام بالتفاصيل، قائلا: "المام الرئيس السيسي بتفاصيل المشروعات تدهشيني ويتكلم عن تفاصيل التفاصيل في المشروعات ومستغرق بشكل كامل في مشروعاته".

واضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرس المشروعات بصورة مفصلة ويتحدث عنها ويستدعيها ليلا ونهار ولا يتحدث إلا بها وبتفصيل جيد جدا، لافتا إلى أنه ربما تكون هناك مشكلة في طريقة عرض المشروعات التي يتم إنجازها حاليا.

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن المتحف الكبير الذى سيتم افتتاحه في العام الجديد سيكون أعظم حدث إنساني على وجه الأرض، ويحسب للرئيس السيسي حرصه على استكمال المشروعات الناجحة لسابقيه والإشارة إلى دورهم فيه، مطالبا بضرورة أن نتعلم من نجاحاتنا في موكب المومياوات واحتفال طريق الكباش طريقة الترويج الصحيح للإنجازات.