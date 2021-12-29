رئيس سموحة يعقد جلسة خاصة مع أحمد سامي.. تفاصيل

يعقد وليد عرفات رئيس نادي سموحة جلسة خاصة مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول غدا لمناقشة احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق ومواصلة الانتصارات .

وقرر وليد عرفات صرف مكافأة الفوز على طلائع الجيش للاعبين غدا الخميس بقيمة10 آلاف لكل لاعب.

سموحة يقرر صرف مستحقات جميع الألعاب



قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات صرف مستحقات جميع الألعاب عن موسم ٢٠١٩/٢٠١٨ وموسم ٢٠٢٠/٢٠١٩وذلك بعد التنسيق بين الأجهزة الإدارية لكافة الألعاب والنشاط الرياضي والإدارة المالي.

وأكد وليد عرفات أن مجلس الإدارة يلبي كافة طلبات الألعاب الرياضية دون تمييز.

وليد عرفات: جدولة الأمور المالية مع الإصلاح الزراعي ونهتم بقطاع الكرة وكافة الألعاب

حرص وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على اطمئنان أعضاء النادي خلال جولته ولقائه بالأعضاء.

وأكد وليد عرفات أنه لا يوجد تهديد لنادي سموحة من الإصلاح الزراعي كما يروج البعض مشيرا إلى حل الأمور في الفترة المقبلة من خلال جدولة المديونية.

وأوضح وليد عرفات أنه لم يتم تحميل أعضاء نادي سموحة أي أعباء مالية جديدة، مشيرا إلى رفضه التام تحمل الأعضاء أي أمور مالية.

وأشار وليد عرفات إلى اهتمام بقطاع كرة القدم مثلما يحدث في قطاع السلة والطائرة والألعاب الأخرى.

وتابع: "أرفض العضويات الرياضية وطالبت أن يتم إعداد أبناء النادي إعدادا قويا للاستغناء تماما عن العضويات الرياضية".

وعن علاقة نادي سموحة بمدينة سانتوريني العلمين أكد وليد عرفات أن النادي ليس له علاقة بتلك المشروعات.



وتابع: "نادي سموحة العلمين الاسم مقابل الإنشاء وأن لم يلتزم المتعهد إنشاؤه حاليا لصالح النادي كما تعهد يصبح من حقنا سحب الملف منه وتسويقه مرة اخري لمستثمر آخر وليس من الحكمة الصرف على العلمين ونحن مطالبين بمستحقات علي ارض النادي الأم وهي أولي استهدف استثمار فرع سموحة برج العرب و جعله محط نظر للجميع والعمل على تحقيق موارد كبيرة من وراء ذلك.



وعن مشكلة أعضاء فرع النادي ببرج العرب أوضح وليد عرفات أن الأعضاء لديهم الحق في الدخول إلي ناديهم ببرج العرب مشيرا إلي إنهاء كافة الأمور بصورة مرضية للجميع".

ورحب وليد عرفات إلي التعاون مع الجميع من أجل مصلحة نادي سموحة والارتقاء بالكيان.

وتحدث وليد عرفات عن رئيس نادي سموحة الأسبق المهندس محمد فرج عامر قائلا: "فرج عامر صنع الكثير لسموحة وأنا أحترم ما قدمه للكيان وهو رجل ذكي ولكن خالفه التوفيق في السنوات الأخيرة".