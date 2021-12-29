رئيس معهد البحوث الفلكية: شرق المتوسط يحدث به زلازل شبه يومية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والفيزيقية، إن منطقة شرق البحر المتوسط تشهد تصادمًا ما بين الجزء الذي يحمل قارة إفريقيا مع الجزء الذي يحمل قارة أوروبا، ونتيجة لهذا التصدع هناك زلازل فى هذه المنطقة بطريقة شبة يومية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر"، المذاع على فضائية “mbc مصر،” أن زلزال اليوم لم يشعر به كل المواطنين.

وأوضح رئيس معهد البحوث الفلكية والفيزيقية، أنه كلما زاد عمق مركز اللزال زاد الدائرة الجغرافية للشعور به، لافتاً إلى أنه عن دخول مصر حزام الزلازلما إن يحدث في شرق البحر المتوسط طبيعي ومتوقع.

وتابع رئيس معهد البحوث الفلكية والفيزيقية، أنه علينا أن ندق جرس الإنذار من خلال اتخاذ بعض الإجراءات، ولهذا تم إطلاق دليل استرشادي لمواجهة الزلازل، والهدف منه تقليل الخسائر قدر الإمكان، حال حدوث زلزال.