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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أستاذة بصيدلة عين شمس تحصل على جائزة خليفة التربوية في دورتها 17

الدكتورة رانيا حتحوت
الدكتورة رانيا حتحوت

تتقدم إدارة جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،  ومكتب الجوائز بالجامعة بخالص التهاني للأستاذة الدكتورة رانيا محمد حتحوت أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس لفوزها بجائزة خليفة التربوية في دورتها 17 في مجال التعليم العالي على مستوى الوطن العربي فئة الأستاذ الجامعي المتميز.

جدير بالذكر أن أ.د. رانيا محمد حتحوت قد تم تصنيفها ضمن أفضل 2٪ من علماء العالم بناءً على تأثير أبحاثها لمدة أربع سنوات متتالية.

كما حصلت على جائزة الدولة للتفوق في العلوم التكنولوجية عام 2021 ، وسبقت هذه الجائزة اختيارها كواحدة من أفضل طلاب وخريجي الجامعات البريطانية، وقد نالت جائزة عبادة الدولية، المقدمة من دار نشر العلوم الطبيعية والأكاديمية الأفريقية للعلوم، عام 2020.

وقد سبق للأستاذة الدكتورة رانيا حتحوت أن حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات التي تعكس تميزها وإسهاماتها البارزة في مجال العلوم والتعليم، حيث حصلت على نوط الامتياز من الطبقة الأولى في التميز العلمي عام 2017، وجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية التي تخدم المجالات الطبية عام 2014. وفي عام 2016، حصلت على جائزة الدولة للهيئات والأفراد في مجال الوراثة الطبية، وفي عام 2017 حصلت على جائزة الدولة للهيئات والأفراد في مجال الدواء والمستحضرات الطبية.

ولا يقتصر إبداعها على مجال واحد، بل حازت أيضًا على جائزة الدولة للهيئات والأفراد في مجال الأورام السرطانية عام 2021. وفي مجال البحث العلمي والإبتكار، فقد فازت بجائزة أ.د. صديق عفيفي للبحث العلمي والإبتكار والأدب عام 2021 في مجال المعلوماتية والذكاء الإصطناعي، وجامعة عين شمس تبتكر قد منحتها جائزتها عام 2022، بينما فازت بجائزة شركة إيبيكو لأفضل مشروع تخرج عام 2018، وجائزة شركة مينا فارم لأفضل مشروع تخرج عام 2019، وفي المؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الدولية الأمريكية لعلوم مستحضرات التجميل من المصادر الطبيعية، نالت جائزة أفضل إلقاء، إضافة إلى جائزتين من مؤسسة مصر الخير لأفضل بحث علمي.

أيضًا، حصلت أ.د. رانيا على جوائز الإشراف على أفضل مشاريع تخرج في كلية الصيدلة بجامعة عين شمس على مدى أربع سنوات، بالإضافة إلى جوائز الإشراف على أفضل رسائل ماجستير من جامعات عين شمس والجامعة البريطانية، وأفضل بحث مستخلص من رسالة من جامعة المستقبل.

وقد تم اختيار بحث لها كواحد من أفضل أبحاث القارة الأفريقية من قبل الجمعية الكيميائية الأمريكية في عام 2020، وكذلك أفضل عرض في مؤتمر حول سرطان الثدي في لندن عام 2019. ويصنف بحث لها ضمن أعلى 1% من الأبحاث في مجال الصيدلة خلال الفترة من 2017 إلى 2020، بالإضافة إلى جوائز من مؤسسات دولية مثل مؤسسة العلوم الأوروبية في فرنسا عام 2013، ومنحة من جامعة لانكستر في بريطانيا للعلماء الشباب عام 2016، ومنحة من مؤسسة إينوفونيك في أمريكا عام 2019، بالإضافة إلى شهادات تقدير من مؤسسات دولية أخرى مثل مؤسسة وايلي الدولية ومؤسسة إلسيفير الدولية على جهودها وإسهاماتها البحثية.

وتتمنى إدارة الجامعة لسيادتها مزيدًا من التميز والتألق في مسيرتها العلمية والأكاديمية، مؤكدة على استمرار دعمها وتشجيعها للعلماء والباحثين في جامعتها لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

وتؤكد إدارة جامعة عين شمس على أهمية استمرار التشجيع والدعم للعلماء والباحثين  المتميزين من الجامعة في المساهمة في تحقيق الإبداع والتميز في مجالاتهم المختلفة، حيث تعتبر هذه الإنجازات جزءًا لا يتجزأ من رؤية الجامعة في تحقيق التميز والريادة في مجال التعليم والبحث العلمي.

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