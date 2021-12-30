مانشستر سيتي يحلق بصدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على برينتفورد

فاز مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف مانشستر سيتي سجله فيل فودين في الدقيقة 16 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفين دي بروين من الجهة اليمنى، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وسجل لابورت هدفًا لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 88، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي،فيما توقف رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - إيمريك لابورت - ناثان أكي

خط الوسط: كيفن دي بروين - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - جابرييل خيسوس - جاك جريليش