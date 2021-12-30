عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يحلق بصدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على برينتفورد

صدى البلد

فاز مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف مانشستر سيتي سجله فيل فودين في الدقيقة 16 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفين دي بروين من الجهة اليمنى، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وسجل لابورت هدفًا لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 88، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي،فيما توقف رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر. 

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كل من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - إيمريك لابورت - ناثان أكي

خط الوسط: كيفن دي بروين - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - جابرييل خيسوس - جاك جريليش

ترشيحاتنا

لظروف الطقس.. الأوقاف تطالب الأئمة والخطباء الالتزام بمدة خطبة الجمعة 10 دقائق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد الجوية بشأن احتفالات رأس السنة.. فيديو

مبروك عطية: أنتخة الرجل وخروج المرأة للعمل تغيير لخلق الله |فيديو

تصريحات خاصة.. مصر تحقق الريادة في مجال صناعة السيارات المعدلة | فيديو

مبروك عطية: اقتناء شجرة الكريسماس أمر مباح

مانشستر سيتي يحلق بصدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على برينتفورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

هبلّغ عنّك.. شاب فيومي يطلّق زوجته الإيطالية في بث مباشر على فيسبوك

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

الحكومة تحذر المواطنين: سقوط أمطار غزيرة بعد غد حتى 2 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ