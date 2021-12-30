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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات رأس السنة| هشام عباس وحميد الشاعري وإدوارد في بورتو السخنة

هشام عباس - حميد
هشام عباس - حميد الشاعري

يحيى كل من هشام عباس وحميد الشاعري وادوارد حفلات غنائية في بورتو السخنة وبورتو سعيد وبورتو المنيا والتي تقام برأس السنة وتستمر حتى  7 يناير  وتشهد الحفلات فقرات استعراضية والحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء في مصر، مع أشهر الفرق الموسيقية والاستعراضية.

 

فعاليات الحفل 

حيث يقيم منتجع "بورتو السخنة" حفلاً غنائياً ضخماً يوم 30 ديسمبر يُحيه كلاً من النجم هشام عباس، والنجم حميد الشاعري، يقدمان خلاله مجموعة من أشهر أغنياتهم، إلى جانب فرقة أوسكاريزما التي تقدم حفلات متنوعة خلال أيام 30 ديسمبر و5 و6 يناير، كما يقدم النجم إدوارد حفلاً مميزاً يوم 31 ديسمبر، مع فقرة الألعاب النارية للفنان سامي يوسف. 


ويستضيف منتجع "بورتو سعيد" النجم حماده هلال يوم 7 يناير، أما منتجع "بورتو المنيا"  فسيقيم حفل غنائي يحيه الفنان مصطفى شوقي، هذا إلى جانب المواكب أكبر شجرة كريسماس في المنيا والكرنفالات اليومية لالتقاط أجمل الصور مع الأهل والأصدقاء بالإضافة إلى هدايا بابا نويل للزائرين وسط أجواء احتفالية مبهرة.

هشام عباس حميد الشاعرى بورتو السخنة بورتو سعيد بورتو المنيا حفلات راس السنة

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