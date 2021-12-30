إبراهيم عبدالله: شيكابالا تحمل غرامات سبورتنج من جيبه.. واستلمنا النادي مديون بـ ٢٧٥ مليون جنيه

تحدث ابراهيم عبدالله عضو لجنة الزمالك الأسبق، حول أزمة عقد شيكابالا ، مع محمد شبانه ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc.

وقال ابراهيم عبد الله : "شيكابالا لم يطلب أي فلوس وكان يراعي ظروف الزمالك، استلمنا الزمالك مديون ب ٢٧٥ مليون حنيه ومليون جنية في الخزينة".

وأضاف: “شيكابالا تحمل جميع الغرامات التي وقعت على النادي من سبورتنج البرتغالي من جيبه”.

وأكمل : “شيكابالا وقع على بياض وحصل على نسخه من عقده بعد التوقيع” .

وكتب شيكابالا ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا : “طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة، وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا.

وأضاف: “منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز”.

وتابع: “اتفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، في موقف صادم بالنسبة لي، لست نادمًا على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة”.