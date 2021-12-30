حصاد الصناعة 2021.. مد فترة صلاحية الأسماك والكبدة المجمدة أهم قرارات القطاع

استعرضت وزارة التجارة والصناعة، أبرز المؤشرات التي حققها القطاع والقرارات التي اتخذت خلال العام الجاري الذي أوشك على الانتهاء، مؤكدة تحقيق الصناعة المصرية نجاحات خلال 2021 على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت الوزارة بحسب حصادها السنوي أبرز القرارات التي أصدرتها الوزارة بهدف تعظيم الصناعة الوطنية، والتي أدت إلى وصول معدل النمو داخل القطاع إلى 6.5% وهي كالآتي:

قرارات وزارية

- قرار وزاري بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 7823/2020 والمتعلقة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الإضاءة الكهربية لمدة عام أو لحين الانتهاء من تعديل المواصفة القياسية المصرية أيهما أقرب، وفيما يتعلق بالمصابيح يتم الاستمرار بالعمل بالمواصفة القياسية المصرية رقم 7823/2014 والخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح الكهربائية (يناير 2021).

- قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعضوية كل من أحمد رضا، معاون الوزير، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، ورندة حمزة ممثلاً عن وزارة التعاون الدولى، والدكتور أحمد هريدى ممثلا عن وزارة المالية، والمهندس أحمد الصباغ ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية، وهانى عماد الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (خبير تمويل) (يناير 2021).

- قرار وزاري بمد المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية، والتي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف (يناير 2021).

- قرار وزاري بمنح المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، حيث تتضمن هذه السلع بعض مستلزمات البناء ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ونظم التبريد والمضخات الحرارية، وأسطوانات الغاز، وسخانات المياه الفورية التى تعمل بحرق الغاز المستخدمة لتحسين المياه للأغراض المنزلية ومصاعد الركاب والبضائع. (يناير 2021).

- قرار وزاري بمد فترة الصلاحية لكل من الأسماك المجمدة والكبدة المجمدة الواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2613-2/2008 للأسماك المجمدة تسعة أشهر والكبدة المجمدة لمدة عشرة أشهر من تاريخ الذبح. (يناير 2021).

- قرار وزاري بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 55 مادة تحدد جميع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين (مايو 2021).

- قرار وزاري بشأن تشكيل الأمانة الفنية للمجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية (ديسمبر 2021).

- قرار وزارى بالأعضاء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية ( ديسمبر 2021).

- قرار وزارى بتعيين رئيس ووكيلى اتحاد الصناعات المصرية ( ديسمبر 2021).



حصاد الصناعة

جولات ميدانية وافتتاح مصانع

- زيارة ميدانية للمناطق والمجمعات الصناعية بمحافظتي قنا والأقصر لاستعراض منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، شملت الزيارة تفقد المنطقتين الصناعيتين قفط وهو بمحافظة قنا، وتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي الصناعية بالأقصر، فضلاً عن عقد لقاءات مع المستثمرين بالمحافظتين.

- جولة تفقدية لعدد من المصانع بمنطقتى الشروق والصفا الصناعية في الخانكة بمحافظة القليوبية.

- جولة تفقدية لعدد من المصانع بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

- جولة ميدانية بمحافظة الإسكندرية لتفقد مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية ومقر صندوق دعم الغزل والنسيج.



مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون

- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق.

- توقيع مذكرة تفاهم في التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة المصرية (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووزارة الصناعة والمعادن الليبية (الهيئة العامة للمناطق الصناعية).

- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بمحافظة أسوان خلال عام 2022 برعاية الرئيس السيسي وبمشاركة منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص والحكومي من المناطق الجغرافية المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية والدول العربية.

- توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يستهدف تعزيز ودعم آليات تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للصناعة.

- توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وصولاً للأهداف المشتركة للارتقاء بالصناعة الوطنية وتنمية صادراتها.

- توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها وبصفة خاصة النهوض بقطاع الصناعات الأغذية.

- استقبال وفد من دولة ليبيا الشقيقة برئاسة أحمد أبو هيسة، وزير الصناعة والمعادن، والذي قام بجولة داخل مدينة الروبيكي استطلع خلالها الإمكانات التصنيعية المتوافرة بعدد من وحدات المدابغ وكذا الإنشاءات الخاصة بباقى مراحل المشروع.

- وفد من كلية الدفاع الوطنى الكينية يضم 15 دارسا من دولة كينيا وعدد من الدارسين من دول بنجلاديش وبوروندي وزامبيا برئاسة اللواء/ كهاريرى شارلز، مدير الكلية، يزور الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكى.



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

• توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لطباعة جميع المطبوعات الخاصة بالتأمين الصحي بمحافظات “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية”.

• توقيع بروتوكول مع المركز القومي للترجمة لطباعة جميع كتب المركز.

• توقيع بروتوكول مع الغرفة التجارية بالجيزة لعمل الحملات الدعائية للغرفة (بانرات وبروشورات) وتوريد ورق تصوير تحيا مصر.

• تنفيذ الحملات الدعائية لمبادرة 100 مليون صحة (طباعة بانرات والملف العائلي).

• تنفيذ حملات التوعية الشهرية للأمراض المختلفة للمحافظات المشاركة في هيئة الرعاية الصحية.

• إضافة منتج جديد إلى منتجات الهيئة (باكوات ورق تصوير تحيا مصر، حيث تم تصنيع وبيع

ما يقرب من 80 ألف باكو تصوير مقاس A4 وA3.

• إصدار موسوعة التشريعات والأحكام المصرية والتي تتضمن جميع القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية، بالإضافة إلى جميع أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري والجمعية العمومية للفتوى والتشريع والمحكمة الإدارية العليا.

• توقيع بروتوكول مع هيئة القضاء العسكري للاستفادة من موسوعة الأحكام والتشريعات المصرية وتم اشتراك (100) مستخدم.

• توقيع بروتوكول مع نادي قضاة مصر للاستفادة من موسوعة الأحكام والتشريعات المصرية لجميع القضاء، وتم اشتراك ما يقرب من 1000 مستخدم.

• توقيع عقد مع مجلس الدولة للاستفادة من موسوعة الأحكام والتشريعات المصرية لجميع القضاء وتم اشتراك 3694 مستخدما.

• توقيع بروتوكول تعاون مع نادي هيئة النيابة الإدارية للاستفادة من موسوعة الأحكام والتشريعات المصرية لجميع القضاء لـ600 مستخدم.

• إدخال نشاط طباعة كروت (P.V.C) بالهيئة، وتمت الطباعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة

والشئون الصحية بالإسكندرية وسرفيس الأقاليم ونادي النيابة الإدارية وجهاز تخطيط أراضي الدولة.

• إدخال نشاط جديد بالهيئة لطباعة البابل شيت (ورق تصحيح الامتحانات) لجميع الكليات بجامعة بني سويف.

• طباعة الامتحان التجريبي للثانوية العامة (بوكلت + بابل شيت) وتم توريد جميع مستلزمات

التصحيح واللجان.

• تم طباعة الاختبار الوطني التجريبي للصف الخامس لوزارة التربية والتعليم المركز القومي للامتحانات ويتضمن 345 مدرسة.

• إدخال طباعة البرايل لكتب ذوي الهمم من المكفوفين وتم طباعة الكتب الدراسية والثقافية، واستمرارا لهذا النشاط تم إضافة مطبوعات البرايل بالبنوك وتم التعاقد مع بنك ناصر الاجتماعي لطبع عدد (10000) عقد فتح حساب.

• توقيع عقد مع أكاديمية الشرطة لصيانة جميع ماكينات الطباعة والتجليد بالأكاديمية.

• توقيع عقد مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا لطباعة الشهادات للدورات المسائية وشهادات الزمالة والماجستير الدكتوراه.

• توقيع بروتوكول تعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لطباعة المطبوعات اليومية والأسبوعية والمجلات والإنفوجراف.

• طبع مطبوعات جميع قطاعات وزارة المالية (قطاع الموازنة) الهامة والعاجلة.

• إدخال نشاط الطباعة بالأحبار الخاصة والمؤمنة (أحبار مغناطيسية، حبر حراري، حبر U.V) وتم تنفيذ مطبوعات خاصة بوزارة القوى العاملة وهيئة الدواء المصري والهيئة الوطنية للأعلام والجهاز التنفيذي للمشروعات بالجيزة ومحافظة الإسماعيلية.

معهد التبين

• بدأت دبلومة العملية الدراسية للفصل الدراسي سبتمبر/ يناير للعام الدراسي 2020/2021 في 1/11/2020 لعدد إجمالي (85) دارسا عبارة عن برنامج المعهد لـ 49 دارسا والبرنامج الخاص بالمعادي 36 دارسا بتخصصات “التعدين والفلزات الحديدية وتآكل الفلزات وحمايتها والسيراميكيات والحراريات والسباكة واللحام والدراسات البيئية والسلامة المهنية وإدارة الجودة الشاملة”.

• بلغ عدد المسجلين الماجستير بالمجالات البحثية 33 دارسا على مجالات صناعية أو تكنولوجية تم اختيارها بواسطة الشركات الموفدة للدارسين للمساهمة والمساعدة في حل المشكلات الفنية المتعلقة بالإنتاج، وتمت مناقشة 17 رسالة ماجستير تم الوصول فيها إلى حلول فنية في مجالات صناعية مختلفة داخل مصر وخارجها.

• عقد 8 دورات تدريبية في استراتيجية تطوير الإنتاج الأنظف والتشريعات البيئية والقياسات البيئية وإعداد السجلات البيئية وإدارة المخلفات الصلبة وعيوب وصلات اللحام ودورة تدريبية بمعامل المعهد لطلبة كلية الهندسة بالجامعة البريطانية ودورة تدريبية لطلاب من كلية العلوم جامعة الأزهر.

• توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد القومي الصيني لبحوث الأجهـــزة بمدينــة “جوانجز” الصينية بهدف دراسة وتطوير المواد المستخدمة في تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربية.

• تقديم شهادات معايرة أجهزة وتحاليل كيميائية واختبارات ميكانيكية واختبارات شد وصدم وفحص غلايات لـ 57 شركة.

• تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لـ 3 شركات وهيئات ورصد نوعية الهواء الجوي العام باستخدام محطة الرصد لـ 11 شركة وهيئة وفحص الغلايات لـ 23 شركة وسحب عينات الدايوكسين للمحارق الطبية لنحو 13 شركة ومصنع.

• إقامة 4 دورات تدريبية لـ 12 موظفا في إحدى الشركات في التشريعات والقياسات البيئية وإعداد السجلات البيئية وتقييم الأثر البيئي والتوافق البيئي وإدارة المخلفات الصلبة.

• تنفيذ عقد القياسات البيئية لمجموعة مصانع أسمنت السويس (مصنع أسمنت السويس/ مصنع أسمنت القطامية/ مصنع أسمنت حلوان).

• تقديم 557 دراسة وقياسا في مجال الطاقة والبيئة لشركات مختلفة.

• معايرة للأجهزة لـ 10 شركات من خلال معمل القياس والمعايرة.

• عمل تحاليل باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني لـ 23 جهة بحثية وشركات.

• المشروعات القائمة بالحاضنة حالياً 22 مشروع بعدد وحدات 24 وحدة.

الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

• تقديم الاستشارات الهندسية وإعداد المواصفات الفنية وتنفيذ أعمال المرافق الداخلية والخارجية بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي (مياه – صرف – شبكة الحريق – كهرباء – غاز – طرق).

• تولى أعمال الترفيق للمرحلة الثالثة من منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

• تقديم الاستشارات الهندسية وإعداد المواصفات الفنية لاعمال محطة معالجة مياه الصرف بالمنطقة الصناعية بالصفا والانتهاء منها قبل 30/6/2022 وكذا محطة مياه الصرف بمنطقة الشروق الصناعية بمحافظة القليوبية والانتهاء منها خلال عام ونصف.

• تقديم الاستشارات الهندسية وإعداد المواصفات الفنية لإنشاء المقر الإداري لشركة شلاتين للثروة المعدنية بمدينة شلاتين.

• الحصول لأول مرة على ترخيص ميناء تخصصي من قطاع النقل البحري بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور سفاجا التعديني.

• توقيع عقود لشحن الفوسفات من ميناء ابوطرطور التعديني بكميات 2 مليون طن للتصدير إلى دولة الهند.



في مجال السياسات البيئية

• المشاركة ضمن الوفد التفاوضى المصرى فى اجتماعات مؤتمر الأطراف الـ 26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي عقد بجلاسكو بإسكتلندا فى الفتره من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2021 وعرض قصص النجاح فى قطاع الصناعة والتغيرات المناخية فى الجناح المصرى.

• المشاركة فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لمصر حتى عام 2050 من خلال تضمين رأى الوزارة بها والتى قامت وزارة البيئة بإعدادها بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية طبقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء كرئيس للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

• المشاركة فى إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية من خلال تضمين رأى الوزارة فى القانون واللائحة، حيث صدر القانون فى أكتوبر 2020 وجارى إصدار اللائحة التنفيذية.

• المشاركة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

• التنسيق مع وزارة البيئة فى إقرار منظومة استخدامات الوقود البديل من المخلفات RDF بمصانع الأسمنت.

• تنفيذ نتائج وتوصيات الحلقة النقاشية حول الملوثات البيئية وأثرها على السكان بمنطقة أبو رواش والتى من ضمنها “مراقبة الصرف الصناعى واتخاذ التدابير اللازمة لإلزام المصانع بمراعاة المعايير البيئية للتخلص من المخلفات الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة”.

• المشاركة مع البنك المركزى المصرى ووزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار فى إعداد دراسة آلية إلزام المنشآت الصناعية بإنشاء محطات معالجة داخلية لمياه الصرف الصناعى، مع تقديم التسهيلات في تركيبها وتشغيلها من خلال توفير قروض ميسرة من البنك المركز طبقًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.

• المشاركة فى المحافل والمؤتمرات الدولية الخاصة بتغير المناخ وإدارة المخلفات الصلبة (الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الأزهر).