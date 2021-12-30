العراق.. القبض على خلية إرهابية خططت لعملية كبيرة في كركوك



أعلن العراق، اليوم الخميس، القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، قالت وزارة الدفاع في بيان لها، إنه "بعملية نوعية وجهد استخباراتي مميز، ونتيجة لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين كانوا يخططون لاقتحام مبنى تسفيرات محافظة كركوك".

واضافت ان "العملية جرت بتنسيق عالٍ بين مفارز المديرية الميدانية وقوة اقتحام قائد شرطة المحافظة والفرقة الثامنة جيش عراقي".

وأوضحت أن "الارهابيين اعترفوا بأنهم أجروا جولات استطلاعية لجمع المعلومات حول عدد أبراج الحراسة في مبنى التسفيرات وانهم فوجئوا بمباغتة الأجهزة الأمنية لهم دون أن يشعروا".

وتابعت أن "أحد الارهابيين كان يقوم بتزويد عصابات داعش الإرهابية بأسماء المواطنين المتعاونين مع القوات الأمنية ويقوم الآخر بتزويد عناصر العصابات الإرهابية بمستمسكات ثبوتية مزورة تساعدهم على التنقل والتخفي من الأجهزة الأمنية في قاطع الرياض حيث كانوا ينقلون المواد الغذائية والمؤن بعجلات مسروقة تحمل أوراق مزورة".

وأشارت إلى أن "الارهابي كان من ضمن المجموعة الإرهابية شارك بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية وقوات البيشمركة لكن الاستخبارات والأمن كانت لهم بالمرصاد".