رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن و البركات وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.



وبعث رئيس الجامعة بيرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ كفرالشيخ، وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات هنأهم بالعام الميلادي الجديد متمنيًا كل التقدم للشعب المصري والتوفيق للقيادة السياسية للوصول بمصر إلى بر الأمان.



وفي برقيته، جدد رئيس الجامعة العهد للرئيس بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



كما تقدم د. دسوقي بالتهنئة لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين وجميع منسوبي الجامعة.