عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

د.عبد الرازق يوسف
د.عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن و البركات وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.


وبعث رئيس الجامعة بيرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ كفرالشيخ، وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات هنأهم بالعام الميلادي الجديد متمنيًا كل التقدم للشعب المصري والتوفيق للقيادة السياسية للوصول بمصر إلى بر الأمان.

دفي نفسك.. تفاصيل مبادرة توزيع «شوربة عدس وبليلة» مجانا في كفر الشيخ|شاهد

ثقافة العلوم والابتكار.. مبادرات تطوير منظومة التعليم العالى خلال7 سنوات.. فيديوجراف


وفي برقيته، جدد رئيس الجامعة العهد للرئيس بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.


كما تقدم د. دسوقي بالتهنئة لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين وجميع منسوبي الجامعة.

وزير التعليم كفرالشيخ مجلس الوزراء كفر الشيخ الرئيس السيسي التعليم العالي رئيس مجلس الوزراء

موضوعات متعلقة

دفي نفسك.. تفاصيل مبادرة توزيع «شوربة عدس وبليلة» مجانا في كفر الشيخ|شاهد

«مستقبل وطن» كفر الشيخ يكرم أوائل الطلبة بمركز مطوبس.. صور

لقتلهما الزوج.. إحالة أوراق ربة منزل ومبيض محارة إلى مفتي الجمهورية

تنفيذي كفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية 

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

متضامن مع أسرهم.. برلماني بكفر الشيخ ينعى ضحايا حادث مركب سيدنا الحسين

بعد أن كرمهم وكيل الوزارة.. محافظ كفر الشيخ يهنئ المعلمين المبدعين الخبراء

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 10 عقود تقنين للمستفيدين من أملاك الدولة

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين: تطعيم 60 مليون مواطن ضد كورونا قريبا.. فيديو

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الأسبوع

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ بمطروح

الصحة: استقبال 347 ألف جرعة من لقاح أسترازنيكا بمطار القاهرة اليوم

مشوار الأمم الإفريقية.. طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى الكاميرون 7 يناير

الوزراء: متوسط الوقت العالمي لاستخدام الإنترنت 142 دقيقة يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

فقد 550 كيلو.. شاهد|كيف أصبح وزن أسمن شاب في العالم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

اليوم.. الأرصاد تحذر: عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والثلوج

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

فيديو

من أصول مصرية.. من هي آية جلال أول مذيعة محجبة في أمريكا.. فيديو

انفصل مرتين وانقلبت به السيارة.. السقا يتحدث عن أسرار في حياته الشخصية

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ