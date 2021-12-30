تجاهله وتلميحها بالخيانة |القصة الكاملة لانفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل

فاجأت ندى الكامل الجمهور وأعلنت انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، الأمر الذى أكده ألفى الألفى، شقيق الفنانة سمية الألفى.

ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لانفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل.

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوى

علقت ندى الكامل على انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وقالت ندى الكامل: "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا".

أحمد الفيشاوى وزوجته

سبب انفصال ندى أحمد الفيشاوى وندى الكامل

استعانت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بتعليق الفنانة سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأولى خبر طلاقها فجأة، والذي وقع في 21 ديسمبر الجاري، في صمت.

ونشرت ندى الكامل - عبر ستوري حسابها الشخصي بتطبيق “إنستجرام” - جزءًا مقتبسًا من تعليق سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية مفداه «مفيش ست تستاهل الخيانة»، لتثير الانتباه والتساؤلات حول خيانة أحمد الفيشاوي ، لها قبل وقوع الطلاق.

وكانت سمية الخشاب نشرت عدة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اقتبستها عنها طليقة أحمد الفيشاوي، إذ قالت «سمية»: «مفيش ست تستاهل الخيانة، لو هي مقصرة يطلقها ويشوف غيرها».

وكتبت سمية الخشاب تغريدة على “تويتر”: «لو اتخانتي مرة وعديتيها يبقي تستاهلي تتخاني مليون مرة»، ووجهت رسالتها للسيدات قائلة: «مش عارفة ليه كتير من الستات بيبقوا فاكرين نفسهم أذكياء وبيمسكوا موبايلات جوازهم وقال يعني معاهم الباسوورد يعني كده هو مبيلعبش بديله، حبيبتي لو مسكتي عليه حاجه في ٥٠ حاجة تانية مش هتعرفيلها طريق».

وأضافت سمية الخشاب، عبر “تويتر”: «يعني نسبة كبيرة من الرجالة يخونوا إلا من رحم ربي، والمشكلة بيبقوا معاهم ستات أحلى من اللي بيخونوهم معاها».

أحمد الفيشاوى وزوجته

كواليس طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

أكد ألفي الألفي، شقيق الفنانة سمية الألفي، طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل.

وكشف كواليس انفصالهما في تصريحات لـ “صدى البلد” وقال إن الثنائي انفصلا من أسبوع، وتم الطلاق بالاتفاق بينهما دون أى مشاكل.

أحمد الفيشاوى وزوجته

أحمد الفيشاوي يلتزم الصمت

التزم الفنان أحمد الفيشاوى الصمت ولم يتحدث عن خبر انفصاله من ندى الكامل بعد إعلانها وتلميحها بأن الخيانة كانت السبب فى الانفصال بينهما.