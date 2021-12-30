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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

“الصحة”: خطة تأمين طبية ورفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، استعدادات وزارة الصحة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2022، واحتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار خطط التأمين الطبي المتبعة في مواسم الأعياد والاحتفالات القومية والفعاليات المختلفة.

 

وأكد "عبدالغفار" على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى، ودعمها بالأدوية والمستلزمات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء الطبي، وتجهيز فرق الانتشار السريع.

 

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية، عقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لوضع خطة تأمين طبية مشتركة وموحدة، كل حسب اختصاصه.

 

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بهيئة الإسعاف المصرية بجميع المحافظات، والتأكد من الحالة الفنية لجميع السيارات وصلاحيتها للعمل وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة، لتأمين التجمعات في الكنائس والمتنزهات والحدائق العامة بجميع المحافظات خلال فترة احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى التأكيد على مديريات الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة، ودعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار الطبي السريع.

 

وأكد جاهزية واستعداد مراكز السموم، وتوافر الأدوية والأمصال المختلفة بكافة المراكز في جميع محافظات الجمهورية، والتنسيق بين مراكز السموم ومركز الخدمات الطارئة لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والإبلاغ الفوري عن أي حالات تسمم فور وصولها.

 

في السياق ذاته، تكثف الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، حملاتها على المنشآت الغذائية، خلال فترة الاحتفالات، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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