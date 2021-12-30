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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السويس ترفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أمطار أو سيول

صدى البلد

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، علي جميع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة أي سيول وأمطار محتمل سقوطها بسبب التقلبات الجوية السيئة.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ السويس بقاعة ديوان عام المحافظة اليوم الخميس، استعداد لموسم الأمطار والسيول، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي عضوا مجلس النواب والقيادات الامنية ومكتب المستشار العسكري ومسئولي الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري، والمجموعة الجغرافية لشركات البترول وإدارة الأزمات والكوارث في السويس والجهات المعنية بالازمة.

 

وشدد المحافظ، على المديريات والجهات المشاركة لمواجهة السيول بالتأكيد علي جاهزية المعدات والسيارات والتأكيد من كفاءتها وصلاحيتها بالإضافة إلى جاهزية الأفراد وأطقم العمل بها وتحديد موقعها، مؤكدا علي متابعة ومراجعة جميع مخرات السيول والتنسيق مع الري والاحياء وغرفة عمليات محافظة السويس الرئيسية.

 

وأكد صقر علي مديري الصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والأحياء والتنمية السياحية والطرق والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية والكهرباء وهيئة الطرق بالاستعداد بالتدخل في حالة حدوث أمطار وسيول.

 

وشدد محافظ السويس على الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظات القناة لفرع السويس بمتابعة العمل علي مدار الساعة بجميع شبكات الصرف الصحي والمياه ومحطات الرفع بالإضافة إلى متابعة شبكات صرف الأمطار بالشوارع الرئيسية وجاهزيتها للتعامل حال سقوط أمطار.

 

وأكد صقر علي قطاع الكهرباء بالاستعداد اللازمة والعمل علي متابعة التيار الكهرباء ومحطات الكهرباء وانتشار فرق الطوارئ علي مستوي جميع المناطق باحياء السويس.

 

وخلال الاجتماع أكد مسئولي الأجهزة التنفيذية ومسئولي المرافق الحيوية علي استعدادهم بالتدخل في اي وقت لمجابهة الأزمة في حالة سقوط أمطار أو سيول.

رمضان البترول مياة الشرب التنسيق ديوان حماية الكرم العمل سيارات

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