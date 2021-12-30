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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

حصاد 2021.. قطاع الفنون التشكيلية يقدم 1581 نشاطا فنيا خلال العام

صدى البلد

شهد قطاع الفنون التشكيلية في 2021 تقديم نشاطات نوعية حول الإبداع والتنوير والثقافة في مصر، على الرغم من ظروف مستجدة اقترنت بتداعيات فيروس كورونا وإجراءات مواجهته.

وتحدث الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بأن أجندة 2021 شملت 1581 نشاطًا تنوعت بين فني وثقافي وتراثي وبيئي ونوعي احتضنت كل الفئات العمرية أجيال الكبار والوسط والشباب ومنها خُصص للمرأة والطفل وذوي الهمم الذين أتوا في مقدمة اهتمامات القطاع اتساقًا مع استراتيجية الوزارة التي تتناغم في رؤيتها مع سياسة الدولة التي أولت ملفات المرأة والطفل وذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا برعاية مباشرة لرئيس الجمهورية، فقد بلغ عدد الأنشطة الثقافية المُخصصة لهذه الفئات 888 من إجمالي 1059 نشاطًا على مدار العام، كما حُفزت مواهب النشء بـ 704 شهادة تقدير لتشجيعهم على مواصلة ممارسة الفن.

وتابع الدكتور خالد سرور، أن عام 2021 شهد أيضًا حدثًا مصريًا وعالميًا مهمًا، تمثل في إعادة افتتاح متحف محمد محمود خليل وحرمه بعد تطويره كليًا، هذا الصرح الهام بما يحتويه من كنوز فنية عالمية وبعد إغلاق دام نحو أحد عشر عامًا، كما نظم القطاع 203 معرضًا فنيًا ما بين فردي وجماعي ونتاج ورش.

وفي إطار مواكبة المستجدات والظروف الاستثنائية التي تفرضها خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا، نظم القطاع 21 ورشة ومعرض أون لاين، كما جعل جميع وسائل التفاعل والمشاركة في المسابقات والأحداث الفنية القومية الكبرى من خلال موقع القطاع الرسمي وصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلالهما كذلك أتاح زيارات بانورامية وكتالوجات فنية وكافة الأخبار الخاصة بأنشطته.

نشاط فني
شملت أجندة إنجازات قطاع الفنون التشكيلية أيضًا خلال 2021 إنتاج 250 قطعة في مجالات الحرف التراثية، و12 بحثًا في ذات المجال، جرى الإعداد للدورة الثانية من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل والمُقرر انطلاقها في النصف الثاني من 2022 كموعد مبدئي، فضلًا عن 23 احتفالية، 6 عروض مسرحية، 9 صالونات ثقافية، وإقامة الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الحرف التراثية.

واختتم الدكتور خالد سرور حديثه بالإشارة إلى تنظيم الدورة التأسيسية لصالون الفن المعاصر الذي يُعد أحد الإضافات النوعية الجديدة على خريطة النشاط الفني في مصر وقد شهدت ردود أفعال إيجابية واسعة شجعت على اتخاذ قرار إقامته كل عام.

قطاع الفنون التشكيلية الإبداع والتنوير فيروس كورونا خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية

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