وكيل تعليم البحر الأحمر توجه بمراعاة الدقة والتأني في تصحيح إمتحانات الإعدادية

تفقدت اليوم فايزة أحمد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية اليوم السبت للإطمئنان علي إنتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ومدي توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حرصاً على سلامة القائمين والمشاركين في أعمال الكنترول.

رافق أحمد خلال الجولة محمود تاج مدير إدارة شئون المعلمين و مني فهمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وقد بدأ أعضاء اللجنة أعمالهم في تصحيح ورصد درجات إمتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

و أكدت أحمد علي مراعاة الدقة والتأني في العمل لصالح الطلاب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية مع ضرورة الإلتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

و أثنت أحمد علي العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلي الجهد المبذول والأداء المتميز.

وإلتزام السادة المصححين مؤكداً أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم.

و أشارت أحمد أنه فور الإنتهاء من التصحيح والمراجعة سوف تُعرض علي محافظ البحر الأحمر لإعلان النتيجة فوراً.



