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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة القصير يتفقد مزرعة القويح النموذجية لمتابعة الإنتاج الزراعي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة سير العمل في مشروعات الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء المحلي، تفقد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، اليوم السبت، مزرعة القويح النموذجية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال ومراحل إنتاج المحاصيل المختلفة من الخضروات والفاكهة.

وأكد رئيس المدينة ، خلال جولته بدء طرح عدد من المحاصيل الزراعية داخل المزرعة، من بينها البلح، والمانجو، والفلفل، والفلفل الحار، والكوسة، والرمان، مشيرًا إلى أن فرق العمل تبذل جهودًا كبيرة لاستمرار عمليات الزراعة والإنتاج بوتيرة منتظمة وبجودة عالية، لتلبية احتياجات أهالي المدينة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف اللواء إيهاب رشاد، أن المزرعة تشهد تحسينات ملموسة في أساليب الزراعة والتقنيات المستخدمة، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المزرعة تسير بخطى ثابتة نحو دعم الأمن الغذائي المحلي، خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس مع ذروة الإنتاج المتوقع.

الغردقة مدينة القصير البحر الاحمر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر

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