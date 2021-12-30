ترشيح أستاذ بزراعة الأزهر لنيل جائزة الدولة للتفوق.. اعرف التفاصيل

وافقت جامعة الأزهر، على ترشيح الدكتور محمد حمدي فاروق زكي، الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بالقاهرة لنيل جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية لعام 2021.

وقال الدكتور محمد حمدي فاروق، لصدى البلد، إنه شارك مع ثلاثة باحثين آخرين في بحث علمي بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة عن "إمكانية إنتاج اللبن والأداء التناسلي في إناث الجاموس المصري".

وأضاف فاروق، أنه تبين من خلال البحث أن إناث الجاموس التي ولدت في شهور الشتاء كان لها أعلى إنتاج من اللبن إضافة إلى قصر طول فترة الحليب وأنه تم الحصول على أعلى إنتاج من اللبن الكلي عندما كان كل من (العمر عند التزاوج الأول أقل من 25 شهرا والعمر عند أول ولادة أقل من 35 شهرا وفترة الجفاف أقل من 90 يوما).

وتابع: وأن إنتاج اللبن يرتفع مستواه بشكل ملحوظ عند زيادة وزن المواليد من إناث الجاموس عند الولادة حتى الوصول لوزن 35 كجم فما أعلا.

وذكر الأستاذ بجامعة الأزهر، أنه قام بتطبيق البحث معه عدد من الباحثين بكلية الزراعة وهم: الدكتور محمد حامد الضوي، والدكتور محمد السعيد لاشين، والدكتور حسين محمد بدر، وذلك على 3787 من السجلات الخاصة بالصفات الإنتاجية والتناسلية لإناث الجاموس المصري.

وتمت الدراسة بمزرعة محلة موسى بكفر الشيخ التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني.