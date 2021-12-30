الأزهر ينظم ورشة عمل حول آلية المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي

نظم مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بالأزهر الشريف، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، ورشة عمل لبحث آليات المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي، التي تنظمها الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

شارك في ورشة العمل الدكتور إسماعيل، الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وممثلين من الإدارات المختلفة بالأزهر الشريف، إلى جانب الوفد المسؤول عن جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط.

أداء العمل الحكومي

ناقشت الورشة التعريف الحديث للتميز في أداء العمل الحكومي، وأهم المفاهيم والمعايير التي يمكن من خلالها قياس القدرة على المنافسة للحصول على أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وعناصر تقييم النتائج الخاصة بمعايير بالتميز الحكومي، التي اشتملت على ( الرؤية الطموحة وقدرات تخطيط ومتابعة رؤية مصر 2030 - النماذج العالمية المتعلقة بالتميز الحكومي – فعالية النتائج المرتبطة بمهام العمل الحكومي).

كما تناولت ورشة العمل الاستراتيجيات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ رؤية مصر 2030، التي شملت نتائج تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، ونتائج تقييم فعالية السياسات المرتبطة بها، وأثرها على رضا المجتمع وجودة الحياة.