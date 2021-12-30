طرق خاصة للإسعاف..تفاصيل أول مستشفى داخل المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية

قال المهندس أشرف الزغبى، مدير مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، أن المستشفى تتبع شركة العاصمة الإدارية، وأنها نواه لمدينة طبية كاملة.

وأضاف الزغبى خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار تقديم الإعلاميين، مفيد فوزى، وتامر أمين، أن المستشفى تخدم سكان العاصمة الإدارية، والطرق المحيطة بها فى حالة الطوارئ، وأن هناك طرق مخصصة لسير سيارات الإسعاف فقط، لافتا إلى أن المستشفى تضم 200 سرير .

كافة التخصصات

وتابع: المستشفى عبارة عن 5 طوابق، وبها كافة التخصصات الطبية التى يحتاجها المرضى.

وقال المهندس أشرف الزغبى، مدير مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم بناء المستشفى والأنتهاء منها خلال 18 شهر فقط، وشارك فى البناء 5 آلاف عامل.