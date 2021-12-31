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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مقطع فيديو لشاب عاري يثير الجدل على التيك توك

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو على تيك توك لشاب ظهر عاريا وسط مياه البحر على أحد الشواطئ الأمريكية في ولاية تينيسي أثار جدلا بين الرواد بسبب مظهره الغير لائق الذي ظهر به في المقطع . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن مقطع الفيديو الذي انتشر على تطبيق تيك توك، ظهر فيه شابا يسير في مياه البحر في ولاية تينيسي الأمريكية و في الخلفية ظهر صوت مؤنث يضحك . 

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و ظهر في الفيديو الشاب و هو شبه عاريا بعدما قامت شقيقته بخدعة تسببت في ظهوره أمام الكاميرا في مقطع تيك توك كانت تصوره على سبيل المزاح مع شقيقها و كانت أصوات ضحكاتهم تتعالى في المقطع . 
تسبب مقطع الفيديو في إثارة الجدل بين رواد التواصل الإجتماعي بعد إنتشار مقطع الفيديو، و استار الرواد بسبب المقلب الذي وصفوه بـ"السخيف" و "الغير مقبول" . 
جدير بالذكر أن مقطع الفيديو نال نسبة مشاهدة عالية للغاية وصلت لـ28 مليون مشاهدة و نتج عنها انتشاره بين الرواد على جميع منصات التواصل الإجتماعي . 
 

مقطع فيديو تيك توك عاريا مياه البحر الشواطئ ولاية تينيسي

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