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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشاري جراحة يوضح أحدث طريقة لعلاج أمراض الشرج

أمراض الشرج
أمراض الشرج

كشف الدكتور وائل متولي استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات الشرج، عن أحدث طرق لعلاج أمراض المستقيم والشرج وذلك بالخلايا الجذعية مع الليزر.

وأوضح الدكتور وائل متولي، خلال كلمته بمنتدى مصر الدولي الذي أقيم في زيورخ بسويسرا، أن الخلايا الجذعية التي تعرف بـ"النخاع العظمي" هي عبارة عن نسيج إسفنجي موجود في داخل بعض العظام؛ مثل: عظام الحوض تستخدم لحقنها لتعطى نسيج مماثل لما تم فقده، ولذلك أصبحت طفرة علاجية، وأخيرا تم استخدامها لعلاج أمراض الشرج والمستقيم.

وأشار الدكتور وائل متولى، إلى أن النخاع العظمي يستخدم لإصلاح واستبدال الأنسجة التالفة في المنطقة الموجودة فيها.

أمراض المستقيم أمراض المستقيم والشرج الخلايا الجذعية أهمية الخلايا الجذعية وائل متولي

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