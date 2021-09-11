عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أمراض الشرج.. الأسباب وطرق العلاج مع الدكتور سامي عبد الستار

سامي عبد الستار
سامي عبد الستار

قال الدكتور سامي عبد الستار إستشاري جراحات الشرج و المستقيم و مؤسس عيادات ريليف كلينيك، إن أمراض الشرج هي التي تصيب القناة الشرجية و فتحة الشرج و الجزء المحيط بيها، مضيفاً أن أشهرهم هو الشرخ الشرجي و البواسير و الناصور الشرجي.

 

وأضاف سامي عبد الستار، خلال لقائه ببرنامج " بنت البلد" المذاع على قناة " صدى البلد 2"، أن يوجد أمراض أقل شيوعاً مثل، سرطان الشرج ، موضحاً أن الشرخ الشرجي هو عبارة عن قطع في الجزء السفلي من القناة الشرجية و يكون أول عرض ليه هو ألم شديد أثناء أو بعد عملية الإخراج و أحياناً يتواجد بعض قطرات الدم .

 

وأوضح سامي عبد الستار، أن البواسير هى عبارة عن انتفاخات في الاوعية الدموية المتواجدة في قناة الشرج سواء كانت داخلية أو خارجية ، منوهاً إلى أن أعراضها، إحساس بعدم الراحة و الشعور بحكة و أحياناً يحدث نزيف شديد من البواسير لو حدث فيها مضاعفات، منوهاً إلى أن نزيف البواسير يختلف عن نزيف الشرخ الشرجي لأنه يكون نزيف عنيف و يمكن أن يؤدي إلى أنميا حادة.

جراحات الشرج عيادات ريليف كلينيك القناة الشرجية الام الشرج سامي عبد الستار

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الضربة الأخيرة على غزة

بالفيديو .. محمد رمضان يطعم نمرا | شاهد

أمريكا تعلق نقل لاجئين من أفغانستان بعد اكتشاف مرض معد

الأسباب المعينة على صلاة الفجر.. السر في آية وحديث

لاغتصابه ٣ فتيات.. الحبس الاحتياطي لنجم مانشستر سيتي حتي يناير

إسرائيل تشن ضربات جوية على قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

قرش الساحل.. الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ يكشف مفاجأة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ