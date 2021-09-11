تعرف على أمراض الشرج.. الأسباب وطرق العلاج مع الدكتور سامي عبد الستار

قال الدكتور سامي عبد الستار إستشاري جراحات الشرج و المستقيم و مؤسس عيادات ريليف كلينيك، إن أمراض الشرج هي التي تصيب القناة الشرجية و فتحة الشرج و الجزء المحيط بيها، مضيفاً أن أشهرهم هو الشرخ الشرجي و البواسير و الناصور الشرجي.

وأضاف سامي عبد الستار، خلال لقائه ببرنامج " بنت البلد" المذاع على قناة " صدى البلد 2"، أن يوجد أمراض أقل شيوعاً مثل، سرطان الشرج ، موضحاً أن الشرخ الشرجي هو عبارة عن قطع في الجزء السفلي من القناة الشرجية و يكون أول عرض ليه هو ألم شديد أثناء أو بعد عملية الإخراج و أحياناً يتواجد بعض قطرات الدم .

وأوضح سامي عبد الستار، أن البواسير هى عبارة عن انتفاخات في الاوعية الدموية المتواجدة في قناة الشرج سواء كانت داخلية أو خارجية ، منوهاً إلى أن أعراضها، إحساس بعدم الراحة و الشعور بحكة و أحياناً يحدث نزيف شديد من البواسير لو حدث فيها مضاعفات، منوهاً إلى أن نزيف البواسير يختلف عن نزيف الشرخ الشرجي لأنه يكون نزيف عنيف و يمكن أن يؤدي إلى أنميا حادة.