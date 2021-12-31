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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس رابطة الأندية مهدد بالإلغاء لعدم وجود رعاة

صدى البلد

 


أكد الإعلامي محمد شبانة أن كأس الرابطة التي تنظمه رابطة الأندية المحترفة الذي سيقام في وقت إقامة كأس الأمم الأفريقية مهدد بالإلغاء وعدم إقامته حتى الوقت الحالي، وحتى الآن لم تجرى قرعة كأس الرابطة التي تقرر لها الإثنين الماضي وتأجلت للأسبوع المقبل.

وأضاف شبانة  ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc، أن السبب الحقيقي وراء عدم تحديد موعد قرعة كأس الرابطة حتى الآن عدم وجود رعاة لرعاية البطولة وجاري البحث عن رعاة من أجل إقامتها.

 

مروان حمدي .. كيروش يضم 3 لاعبين لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
 

أتم المنتخب الوطني تسجيل قائمة الـ 28 لاعبا المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي ، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل عن قائمة من 25 لاعبا.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش اعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتضم القائمة 25 لاعبًا وهم:
حراس المرمى:
1. محمد الشناوي
2. محمد أبو جبل
3. محمد صبحي
4. محمود جاد
المدافعون:
5. أكرم توفيق
6. عمر كمال
7. أحمد حجازي
8. محمود حمدي "الونش"
9. أيمن أشرف
10. أحمد فتوح
11. محمد عبد المنعم
12. محمود علاء


وسط الملعب:
13. عمرو السولية 
14. حمدي فتحي
15. إمام عاشور
16. عبد الله السعيد
17. محمد النني
18. أحمد سيد "زيزو"
19. مهند لاشين


المهاجمون:
20. عمر مرموش
21. محمد شريف
22. مصطفى محمد
23. محمد صلاح
24. محمود حسن " تريزيجيه "
25. رمضان صبحي

 

رمضان صبحي مصطفي محمد محمد صلاح عبد الله السعيد محمد النني رابطة الأندية

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كأس رابطة الأندية مهدد بالإلغاء لعدم وجود رعاة

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