في عيد ميلاد عمرو مصطفى.. كرمه الرئيس السيسي وأغنية أنهت علاقته بعمرو دياب

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان عمرو مصطفى فهو من مواليد 31 ديسمبر عام 1979، وظهرت موهبته مبكرا، وقام فى طفولته بتلحين القصائد الموجودة بكتاب اللغة العربية، وخلال فترة دراسته بكلية الحقوق قدم لحن بعنوان "جامعتنا"، وفاز بلقب "أفضل ملحن فى الجامعة" بعد تلحين أغنية لفلسطين.

بدأت نجومية عمرو مصطفى بعد تلحينه 5 أغنيات للفنان عمرو دياب، وكان السبب فى حصول ألبوم الهضبة والذى حمل اسم "أكتر واحد بيحبك" على جائزة "ورلد ميوزيك أوارد".

عمرو مصطفى يهدى عمرو دياب اغنية في عيد ميلاده:

عرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، أغنية الفنان عمرو مصطفى، التى أهدها للهضبة عمرو دياب وتقول كلمات الأغنية كل سنة وانت روح وشباب، كل سنة وانت سيرة وكتاب، كل سنة جايزة بتجاب، كل سنة وانت أغلى وأحلى عمرو دياب".

مشكلته مع جمال مروان:

، في عام 2007 بعد صدور ألبوم "أيامي"، حيث نشب خلاف حاد بين الفنان عمرو مصطفى والمنتج جمال مروان، مما أدى إلى قطع التعاملات بينهما،وتقرر بعدها منع عمرو مصطفى من الغناء في الحفلات وإصدار الألبومات لاحقا.

وفي نهاية العام تقريبًا، حصل عمرو مصطفى على حكم بإلغاء قرار المنع وعودة للساحة مرة أخرى، وحدث أيضًا خلاف بين عمرو مصطفى والفنان حسام حبيب وذلك بسبب لحن أغنية "وانت معايا "لحسام حبيب وأغنية 'لو في حياتي" عمرو مصطفى، وقد حكمت المحكمة لاحقًا بفوز عمرو مصطفى بالقضية وإجبار حسام حبيب على دفع غرامة مالية.

عمرو مصطفي ينهي شهر العسل مع عمرو دياب:

اتخذ الملحن المصري، عمرو مصطفى، إجراء حادا تجاه الفنان المصري، عمرو دياب، وهو إنهاء تعاونه الفني معه بشكل مفاجئ بعد سلسلة من النجاحات.

وحظر مصطفى رقم عمرو دياب على هاتفه الذكي، كما أنه بعث برسالة إلى عدد من المقربين من دياب لتوصيلها إليه، والتي اختصر مضمونها بالقول له: "خللي عزيز الشافعي ينفعك

وقع الخلاف بين عمرو مصطفى وعمرو دياب بعدما اتفقت إحدى شركات الاتصالات مع الأخير على تحضير أغنية وطنية جديدة لإذاعتها خلال عيد الأضحى، وعرض مصطفى على عمرو دياب تقديم لحن له لكي يُكتب عليه كلمات الأغنية، خاصة وأنه لم يسبق له تقديم أغنية وطنية مع دياب.

لكن فاجأ عمرو دياب الملحن عمرو مصطفى بأن الأغنية الوطنية التي سيقدمها ستكون من ألحانه هو، ومن كلمات تامر حسين، فما كان من مصطفى إلا أن رحّب بالفكرة وعرض عليه المساعدة في اللحن إذا احتاج لذلك، إلا أنه بعد طرح الأغنية عبر القنوات والمنصات الإلكترونية فوجئ عمرو مصطفى بأن عمرو دياب استغلّه ولم يطرح الأغنية من ألحانه، وإنما من ألحان الملحن عزيز الشافعي، الأمر الذي تسبب في غضب عمرو مصطفى وانفعاله على عمرو دياب في رسائل نصية.

هذا ليس أول خلاف بين عمرو مصطفى وعمرو دياب، إذ نشب بينهما خلاف بين عامي 2013 و2017 حول صيغة التعاقد الذي أبرم بينهما حينما كانا على وشك التعاون في 4 أغنيات جديدة لدياب، والذي انتهى عندما عاد عمرو مصطفى للتعاون مع عمرو دياب من جديد في ألبومات "معدي الناس" الذي طرح في عام 2017 و"كل حياتي" من إنتاج 2018.

مسيرة عالمية:

استطاع أن يصل للعالمية بألحانه التى غزت العالم، وتمت ترجمتها فى عدة بلدان منها تركيا وإسبانيا وفرنسا واليونان والهند والمجر وإيطاليا وروسيا وبلغاريا ووإيران وباكستان.

وخلال مسيرته الفنية المميزة حصل على العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة EMI لأفضل الألبومات مبيعا فى الشرق الأوسط لعام 2008، عن ألبومه "علامة فى حياتك"، كما حصلت أغنية "يوم ورا يوم" من ألحانه على جائزة "ورلد ميوزيك أوارد".

وتعاون عمرو مصطفى مع الموزع الموسيقى العالمى A. R. Rahman "رحمن"، فى ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، الحائز على جائزتى أوسكار عن تأليفه لموسيقى فيلم Slumdog Millionaire، بجانب عشرات الجوائز الأخرى ومئات الترشيحات، كما تعاون فى نفس الألبوم مع العديد من موزعين الموسيقى العالميين مثل R3HAB ،Emrah Karaduman ،Afrojack، والموزع Boi-1da الذى تعاون مسبقا مع العديد من النجوم العالميين فى أنجح أغانيهم مثل ريهانا، وإيمنيم، ودراك، ونيكى ميناج، وكانى ويست.

كما تعاون عمرو مصطفى مع الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتى حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.

تكريمه من الرئيس السيسى:

كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مجمل أعماله الوطنية، خلال مؤتمر الشباب، الذى عقد بشرم الشيخ عام 2016.

وجاء تكريم عمرو مصطفى، عن مجهوداته الفنية وتكريس جهوده فى خدمة الأغنية الوطنية.

وكانت الأغنيات الوطنية عادت خلال الأعوام الماضية بقوة، وكان الفضل الكبير فيها لعمرو مصطفى، والذى ساهم بألحانه فى عدد كبير منها، وعلى رأس هذه الأغنيات "بشرة خير" التى حققت أكثر من 461 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمى "يوتيوب".