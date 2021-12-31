بصورة رومانسية.. أحلام الشامسي توجه رسالة إلى زوجها

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، صورة رومانسية بصحبة زوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات.

وعلقت أحلام على الصورة كاتبة: "كني على نار استنى اللقى بك ، تشعل حريقه داخلي لين اجيك

قلبي وروحي وعيني عند بابك، ابغى طريقه اشوفك والتقيك، واشوف عيونك الحلوه .. واحس القلب من جوه .. يدق بسرعه وبقوه".

وشاركت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، جمهورها،بفيديو جديد،ظهرت فيه وهي تغني علي المسرح ضمن حفلات موسم الرياض،وفاجئها زوجها وإبنها بقبلة علي الوجه.

ونشرت الفيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،وكتبت من خلاله معلقة:"الله لايحرمني منكم".

وأحيت الفنّانة الإماراتيّة أحلام حفلاً في السعودية ضمن حفلات "موسم الرياض"، حيث تميّز الحفل بالفخامة ووجود فرقة راقصة مع أحلام على المسرح.



يذكر أن آخر أعمال أحلام ألبوم "فدوة عيونك" الذي احتوى على 24 أغنية باللهجة الخليجية، ومنهم: فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك.