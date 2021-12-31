أوكا وأورتيجا يعودان فنيا ويؤكدان: "إحنا أصحاب"

ظهر الثنائي اوكا و اورتيجا، في مقطع فيديو على طريقة البث المباشر عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وذلك لأول مرة بعد إعلانهما الانفصال فنيا.

وأعلن الثنائي خلال مقطع الفيديو عودتهما للتعاون مرة أخرى فنيا، من خلال عدة أعمال غنائية جديدة، وسط العديد من التعليقات المرحبة للفكرة من قبل متابعيهما على السوشيال ميديا.

واظهر الثنائي خلال الفيديو حاله الصداقة الشديدة بينهما لينفوا أي أخبار تحدثت حول حدوث أي مشاكل بينهما علي الرغم من انفصالهما فنيا في وقتا سابق.

وينتظر اوكا و اورتيجا العودة مرة اخري للعمل سويا من خلال عدة أغاني مختلفة سيقومو بالإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما ينوي مؤسسي فريق ال 8% ان يقومو بعمل عدة حفلات غنائية في مصر وعدة دول عربية مع بداية العام الجديد سيتم الإفصاح عنهم قريبا.

