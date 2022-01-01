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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار ام جي RX 8 موديل 2022 في السعودية

أسعار ام جي RX 8
أسعار ام جي RX 8 موديل 2022 في السعودية:

تعتبر سيارات الشركات الصينية من أكثر المركبات انتشارا في السوق السعودي، خلال الفترة الأخيرة، بسبب أسعارها التنافسية والتكنولوجيا الحديثة المتواجدة بها.

ينتمي طراز ام جي RX 8 موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تربو، ينتج قوة 220 حصان، وعزم أقصي للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيكي الأداء، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 7.5 ثانية.

دعمت سيارة ام جي RX 8 موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل المانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد أمان للأطفال.

 

زودت طرازات ام جي ببعض العديد من التجهيزات ومنها مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومصابيح أمامية ضباب، إضاءة نهارية LED للمصابيح، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وقضبان سقف، وزجاج كهربائي للنوافذ.

وتقدم سيارة ام جي RX 8 موديل 2022 ببعض الكماليات الأخرى ومنها، إمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وإمكانية تعديل المقاعد الأمامية يدوى، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف مكسوة من الجلد، وغلق مركزي للأبواب عبر الريموت.

أسعار ام جي RX 8 موديل 2022 في السعودية:

الفئة الأولى  STD بسعر104015 ريال.

الفئة الثانية  COMبسعر111030 ريال.

الفئة الثالثة  LUXبسعر123680 ريال.

الفئة الرابعة  BLACK بسعر  135640 ريال.

سيارات الصينية السوق السعودي ام جي ام جي RX 8 موديل 2022

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