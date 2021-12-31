عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظنها لصًا يقتحم المنزل .. أمريكي يقتل ابنته بالرصاص

المنزل
المنزل

تسبب أمريكي بمقتل ابنته البالغة 16 عاماً برصاص سلاحه، عندما أطلق النار عليها معتقداً أنها لص يحاول اقتحام مسكنه في إحدى ضواحي أوهايو، على ما أفادت به الشرطة ووسائل الإعلام.
 

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في التفاصيل أن امرأة اتصلت بأجهزة الإسعاف، نحو الرابعة والنصف فجر الأربعاء، وأبلغت عن إصابة ابنتها جيناي البالغة 16 عاماً بجروح بالغة برصاصة في المرأب، وكان الأب الذي أطلق عليها النار معتقداً أنها متسلل في حال ذهول، وكان يسألها عن وضعها.

وفيما كان الوالدان ينتظران وصول الشرطة، راحا يتوسلان إلى ابنتهما للنهوض، وفقاً لصحيفة «كولومبوس ديسباتش» التي اطلعت على تسجيل المكالمة.

لكنّ محاولات الوالدين لم تُجدِ نفعاً؛ إذ أوضح تقرير الشرطة أن الفتاة التي نُقلت إلى أحد المستشفيات فارقت الحياة بعد ساعة متأثرة بجروحها.

وعلّق مسؤول في الشرطة في تصريح لمحطة «إيه بي سي 6 كولومبوس» في كولومبوس، عاصمة ولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة بالقول: «في كل الأحوال، إذا كنت الشخص الذي سيضغط على الزناد فمن المهم أن تعرف من هو هدفك».

وكان ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم ستة أعوام وتسعة و22 عاماً لقوا حتفهم في 7 ديسمبر في إطلاق نار على بعد أقل من كيلومترين من مكان الحادث، وكان الطفلان القتيلان يرتادان المدرسة نفسها التي كانت جيناي تقصدها.

وأشار تقرير شرطة كولومبوس إلى أن هذا الحادث هو الجريمة الرقم 202 تشهدها سنة 2021 هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني شخص.

وازدادت حوادث العنف التي تستخدم فيها الأسلحة منذ بداية الجائحة في الولايات المتحدة؛ حيث يجيز الدستور حمل الأسلحة.

وقتل أكثر من 44 ألف شخص منذ بداية السنة بينهم 1517 قاصراً، بما في ذلك ضحايا حالات الانتحار، وفقاً للموقع الإلكتروني «غافايولنس أركايف».

الشرطة الاعلام النار أوهايو

موضوعات متعلقة

مرحبا أيها العالم.. مصاب بالشلل يغرّد على تويتر باستخدام ذهنه فقط

أسلوب روسي جديد.. نظام اختبار لفيروس كورونا من الأنف

قنبلة موقوتة .. تمدد الأوعية الدموية في الدماغ وعلاج جوهري بتقنية جديدة

مطلوب في قضية ابتزاز يسلم نفسه للشرطة بسبب ضيقه من قيود كورونا

يصيب من تتخطى أعمارهم 65 عاماً.. كيف يؤثر الزهايمر على الذاكرة

كيف تحمي عائلتك من «أوميكرون».. خبير فيروسات يجيب

التعلم عن بعد قد يزيد من خطر إصابة الطلاب بالاكتئاب والقلق

السبب غريب.. امرأة تخسر أكثر من 100 كيلو من وزنها

ترشيحاتنا

الأوقاف تحرر محضرا ضد شخص .. وتؤكد: غير مصرح له بالخطابة

قبل الانضمام للمنتخب.. حجازي يشارك في انتصار الاتحاد على الباطن بالدوري السعودي

قبل السفر للكاميرون.. سلبية مسحة المنتخب المصري تمهيدا لأمم إفريقيا

بسبب والدتها.. طفلة تغطي وجهها بالوحل وأوراق الشجر.. فيديو وصور

التموين: لم نتلق أي شكوى من نقص السلع أو الخبز بالمحافظات

مقتل الابن الوحيد لـ فنان عراقي في أمريكا بالرصاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

حكم الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية.. "الإفتاء" تحسم الجدل

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

الخشت : إعفاء طلاب جامعة القاهرة غير القادرين من مصروفات علاج كورونا

طعنها بـ "رقبة زجاجة".. حكاية مقتل راقصة شهيرة رفضت دفع إتاوة لزعيم البلطجية| نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

ريم مصطفى تحتفل برأس السنة في نص الليل بالسعودية

إنسى.. طرح أول أغنية لـ ندى بهجت قريبًا

شاهد... نانسي عجرم تصل "الجلالة" استعدادا لحفل رأس السنة

فيديو

تعهدت وتنازلت عن الزواج.. أنغام تكشف العديد عن أسرارها الشخصية

شيكابالا يثير غضب القلعة البيضاء وتصريحات نارية من إدارة الزمالك

ذروة الطقس السيئ.. تحذيرات من تخفيف الملابس

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ