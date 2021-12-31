سعيد الفقي: الأداء الإيجابي للبورصة آخر 2021 يعزز من موجة الصعود خلال 2022

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق مع نهاية تداولات العام، عند أعلى مستوى له منذ عامين، عند مستوى 11948 نقطة، بدعم من حالة الثقة والتفائل والاستقرار بشكل عام لدى غالبية المستثمرين، والتي انعكست على أداء غاليية الأسهم وصعدت بمؤشرات البورصة.

وأوضح الفقي في تصريحات له، أن المؤشر الرئيسي لديه مستوى مقاومة عند 12000 نقطة ومستوى دعم عند 11700 نقطة وسط توقعات مع بداية العام الجديد استكمال الصعود بعد أن تغير الاتجاه إلى صاعد على المدى القصير على أقل تقدير بعد تجاوز مستوى 11700 نقطة والثبات أعلى هذا المستوى.



وتوقع الفقي بعد انتهاء اللغط بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بداية العام والطروحات التي أعلن عنها وأسعار الأسهم الحالية والتي تعد فرصة جيدة للاستثمار أن يدفع ذلك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 14000 نقطة خلال الربع الاول من عام 2022 والذي نتوقع أن تشهد خلالة البورصة المصرية أداء إيجابي وتعبير حقيقي عن قيم الشركات.

ولفت إلى ان أسعار الاسهم حاليا لا تمثل اي قيم حقيقية لها .. أما مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة والذي تأثر بشكل كبير خاصة خلال الربع الأخير من عام 2021 ووصل تحت مستوى 2000 نقطة بعد أن وصل لمستوى 3040 نقطة.. والآن بدأ يستعيد توازنه وعاد للصعود تدريجيا وأغلق مع نهاية تداولات العام عند مستوى 2201 ..الان لدية مستوى دعم عند 2180، ومستوى مقاومة عند 2250 نقطة.

ويتوقع الفقي الاتجاه نحو مستوى المقاومة وتجاوز مستوي 2250 حيث ان تجاوز هذا المستوي يعطي اشارة ايجابية وتغير اتجاة المؤشر الي صاعد وانتهاء الموجة التصحيحية اللتي مر بها خلال الربع الاخير من عام 2021.

وأضاف: الرؤية بشكل عام إيجابية خلال عام 2022 ونتوقع ان يكون عام البورصة المصرية ويشهد ارتفاعات قياسية لم يشهدها خلال الفترات السابقة.