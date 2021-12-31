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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى البحيرة

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر.

في نفس السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وأبو حمص والمحمودية و ادكو عن إزالة 7 حالات تعدي على مساحة 1370 م٢ عبارة عن: 

- ازالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 620 م٢ بقري كوم زمران وطيبة بالدلنجات.

-  إزالة مخالفة عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة 400 م٢ بأبو حمص.

-  إزالة حالتي تعدى في المهد على الأرض الزراعية  بمساحة 250 م٢ بنطاق قرية كوم النصر بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية .

- إزالة فورية في المهد لأعمال بناء مخالف على أرض أملاك دولة بمساحة إجمالية 100 م٢ بإدكو.

البحيرة إزالة التعديات الأراضى الزراعية محافظ البحيرة اخبار المحافظات اخبار البحيرة

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