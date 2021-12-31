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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"راجعين يا هوا"يجدد لقاء المشاهدين بـ أسامة أنور عكاشة في رمضان 2022

وفاء عامر
وفاء عامر

انضمت النجمتان وفاء عامر وأنوشكا لأسرة مسلسل راجعين يا هوا ليكونوا ضمن ابطال العمل مع النجوم اللبنانية نور وخالد النبوي وجار ضم العديد من النجوم للعمل الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم و سيحمل مفاجأة سارة لعشاق الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

وتعيد شركة أروما ستوديوز الكاتب الكبير للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل "راجعين يا هوا".

مسلسل راجعين يا هوا

المسلسل سيخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته "رحيم و"الحرامي" و"نصيبي وقسمتك" ومسلسل موسى.

والكاتب محمد سليمان عبد المالك الذي قدم العديد من التجارب الناجحة منها "تامر وشوقية" و"باب الخلق" و"اسم مؤقت" و"فرق توقيت" و"ممالك النار" و"قصر النيل".

أروما ستوديوز - تامر مرتضى - قدمت العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني وخارجه منها "إلا أنا" وهو العمل الذي فتح الباب للعديد من التجارب التي تضمنت حكايات متعددة وناقشت قضايا المرأة.

و"إختيار إجباري" الذي يعد أول عمل تناول السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا و"الخروج" و"الصياد" و"لعبة ابليس" و"الخروج" و"امر واقع".

راجعين يا هوا مسلسل مسلسل راجعين يا هوا وفاء عامر انوشكا

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