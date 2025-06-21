بعد موافقته على خفض راتبه.. أحمد سامى يبتعد عن تدريب الاتحاد السكندرى

يعانى نادى الإتحاد السكندرى من أزمة جديدة تهدد مسيرة الفريق فى الموسم الجديد نتيجة عدم توافر التمويل اللازم لدفع المستحقات المالية المتأخرة للاعبين منذ الموسم الماضى، اضافة إلى عدم وجود سيولة مالية كافية لتوفير مقدمات العقود.

كما تعدقت الأمور في النادي بالنسبة للتعاقدات الجديدة خصوصاً بعد أن تجمدت المفاوضات مع أحمد سامى لتولى مهمة المدير الفنى لزعيم الثغر خلال الموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من داخل نادى الإتحاد السكندرى أن أحمد سامى وافق على تخفيض قيمة راتبه الشهرى تقديراً وحباً فى جماهير الإتحاد السكندرى بسبب عدم قدرة الإدارة الحالية على توفير احتياجات الفريق بالإضافة لعدم القدرة على تنظيم معسكر اعداد الموسم الجديد بسبب الظروف المالية الصعبة.

وحتى الآن لم تحسم المفاوضات مع أحمد سامى فى ظل تمكسه بحل مشاكل اللاعبين وابرام الصفقات الجديدة التى تليق بكيان الاتحاد السكندرى فى الموسم المقبل وتوقفت المفاوضات بين الطرفين بشكل تام.