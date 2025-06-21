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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم تشيلسي يعتذر للجمهور بعد الطرد أمام فلامنجو

نيكولاس جاكسون
نيكولاس جاكسون
سارة عبد الله

وجه نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، رسالة اعتذار للجمهور فريقه بعد طرده أمام فلامنجو البرازيلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب نيكولاس جاكسون: “أريد أن أقول آسف إلى النادي، والموظفين، وزملائي في تشيلسي وجميع المشجعين الذين يشاهدوننا، لقد خذلتكم بطاقة حمراء أخرى وبصراحة، أنا غاضب جدًا من نفسي”.

وأضاف: "أعمل بجد كل يوم لمساعدة الفريق على عدم وضعنا في هذا النوع من المواقف. ما زلت لا أفهم تمامًا كيف حدث ذلك. لكن هناك شيء واحد واضح لم يكن ذلك مقصودًا، مجرد لحظة كرة قدم سارت في الاتجاه الخاطئ.. لا أعذار. أتحمل المسؤولية الكاملة..أنا أفكر، أنا أحاول التحسّن، وسأعود أقوى من أجل الفريق ولكل من يؤمن بي أعتذر أعتذر أعتذر".

وفاز فريق فلامنجو البرازيلي، على نظيره تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة 3-1، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء هدف تشيلسي عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 13.

فيما جاءت ثلاثية فلامنجو عن طريق برونو هنريكي ودانيلو دا سيلفا ووالاس يان في الدقائق 62، 65، 83.

وشهدت الدقيقة 68 حصول نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي على بطاقة حمراء.

نيكولاس جاكسون تشيلسي فلامنجو كأس العالم للأندية

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