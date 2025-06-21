بتروجت بطلًا للدورة المجمعة الأولى لدوري السيدات لتنس الطاولة

حقق فريق بتروجت لتنس الطاولة للسيدات المركز الأول في الدورة المجمعة الأولى للدوري الممتاز "أ"، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 وحتى 21 يونيو الجاري.

وتمكن الفريق البترولي من حسم صدارة الترتيب بعد فوزه في المباراة الأخيرة على فريق إنبي بنتيجة 3-1، ليواصل سلسلة انتصاراته القوية منذ انطلاق المنافسات.

ومثل فريق بتروجت اليوم في المباراة النهائية كلا من المحترفة الصينية فان سيكي، فرح عبدالعزيز ومريم الهضيبي.

وحقق بتروجت العلامة الكاملة خلال مشواره في الدورة، حيث استهل المباريات بالفوز على المعادي، ثم تغلب على سموحة في الجولة الثانية، قبل أن يهزم العبور في الثالثة، وجميعها بنتيجة 3-0.

واستمر الفريق في تفوقه بثلاثة أشواط نظيفة، حيث فاز في الجولة الرابعة على المشروع القومي، ثم تفوق على الزمالك في الخامسة، وتخطى الأهلي في السادسة، ليختتم مشواره بفوز أخير على إنبي بنفس النتيجة.

ومن المنتظر أن تُقام الدورة المجمعة الثانية خلال الفترة من 27 وحتى 30 يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية، على أن يتم حسم لقب الدوري لموسم 2024-2025 بناءً على نتائج الدورتين.

ويضم فريق السيدات كلًا من مريم الهضيبي، مروة الهضيبي، فرح عبدالعزيز، فريدة بدوي، هند فتحي، بالإضافة إلى المحترفة الصينية فان سيكي.

ويقود الفريق فنيًا الكابتن ياسر صبحي، ويعاونه محمود إبراهيم كمدرب عام، وخالد حسن كمدرب للسيدات.